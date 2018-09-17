МИД России назвал выход Украины из договора о дружбе обслуживанием чуждых интересов

Источник: AP 2018

«Предпринимаемые нынешним руководством Украины деструктивные шаги вызывают глубокое сожаление», — говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства. По мнению МИД России, в стремлении обслуживать геополитические интересы чуждых стран и свои политические амбиции «киевские власти демонстрируют готовность разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков».

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали действия украинского руководства антироссийским угаром, добавив, что оно, «дорвавшись до власти после вооруженного антиконституционного переворота 2014 года, не гнушается оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины».

17 октября президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отказе от автоматического продления на очередной десятилетний период Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной от 31 мая 1997 года и объявил о намерении в ближайшее время официально уведомить об этом российскую сторону.