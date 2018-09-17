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20:16 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД России назвал выход Украины из договора о дружбе обслуживанием чуждых интересов

МИД России выразил сожаление в связи с решением руководства Украины прекратить действие российско-украинского договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, назвав его обслуживанием интересов чуждых стран.

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Источник: AP 2018

«Предпринимаемые нынешним руководством Украины деструктивные шаги вызывают глубокое сожаление», — говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства. По мнению МИД России, в стремлении обслуживать геополитические интересы чуждых стран и свои политические амбиции «киевские власти демонстрируют готовность разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков».

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали действия украинского руководства антироссийским угаром, добавив, что оно, «дорвавшись до власти после вооруженного антиконституционного переворота 2014 года, не гнушается оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины».

17 октября президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отказе от автоматического продления на очередной десятилетний период Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной от 31 мая 1997 года и объявил о намерении в ближайшее время официально уведомить об этом российскую сторону.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, предполагающим стратегическое партнерство двух стран.

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