Россия и Турция решили создать в Идлибе демилитаризованную зону

Источник: AP 2018

«На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию и решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15−20 километров», — сказал он.

Зону будут контролировать подвижные патрульные группы турецких подразделений и российская военная полиция.

Новость Борьбе с терроризмом в Сирии подобрали общие формулировки

К 10 октября из зоны по предложению президента Турции выведут тяжелое вооружение, танки, реактивные системы залпового огня, орудия и минометы всех оппозиционных группировок.

Ситуация в Идлибе

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Минобороны России ранее предупреждало, что в Сирии готовится провокация с химоружием, которая должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии. Три страны ранее уже наносили удары по сирийским правительственным объектам, называя это ответом на химатаки.