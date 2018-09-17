Выборы в Донбассе пройдут в авральном режиме

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Регистрация кандидатов на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начнется 21 сентября и продлится пять дней. Об этом сообщила в понедельник Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ДНР. В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) спешки еще больше — там прием заявок хотят завершить уже 21 сентября. Желающих стать новым лидером ДНР уже четверо, однако нынешнего и. о. главы республики и де-факто фаворита гонки, Дениса Пушилина, среди них пока нет. При этом уже сейчас понятно, что выбирать жителям Донбасса придется между военными командирами, настаивающими на расширении территорий, и гражданскими «менеджерами», которые обещают улучшение уровня жизни в нынешних условиях.

До выборов глав и депутатов ДНР и ЛНР остается меньше двух месяцев, но официальной информации о них немного. 8 сентября новый состав ЦИК ДНР провел первое заседание, а сегодня объявил о датах регистрации кандидатов — с 21 по 25 сентября. Об этом журналистам сообщила глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова. Схожее заявление в понедельник сделали и в Луганске. Там 21 сентября подача заявок уже закончится, а началось оно (правда, без особой огласки) еще 14 сентября. Таким образом, на избирательную кампанию останется примерно полтора месяца — само голосование состоится 11 ноября.

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В понедельник Министерство государственной безопасности (МГБ) ДНР также заявило о серьезном продвижении в расследовании убийства прежнего главы — Александра Захарченко. Телеканал «Звезда» опубликовал видео допроса жителя Донецка Александра Погорелова, который признается, что был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и готовил покушение на Александра Захарченко с использованием «высокотехнологичного взрывного устройства», которое можно активировать дистанционно. У украинцев, по словам Александра Погорелова, такой техники не было, и потому ее передали западные спецслужбы. Александр Погорелов сказал на допросе, что он не непосредственный убийца. Его попытка выполнить задание Киева была неудачной, еще в 2017 году он был арестован донецкими силовиками. Тем не менее житель Донецка рассказал, что параллельно с ним работала другая группа диверсантов, которая, судя по всему, и устроила взрыв в кафе «Сепар», унесший жизнь главы ДНР.

Выборы в ЛНР изначально не обещают большой интриги. Нынешний исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник, занявший пост после силового переворота, уже успел объявить о своем участии и скорее всего просто избавится от приставки «врио».

Нынешний и. о. главы ДНР Денис Пушилин, который считается фаворитом гонки, о своем участии в выборах пока нигде не сообщил. На неоднократные попытки «Ъ» лично выяснить у него причины этого, политик не ответил, сославшись на занятость.

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Тем временем один из желающих выдвинуть свою кандидатуру, первый министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов, сообщил на своей странице «ВКонтакте», что вместе с участником боев за Славянск Вячеславом Дьяковым (позывной «Сэнсэй») они безуспешно пытаются подать документы в донецкий ЦИК, но его «на старом месте уже нет, а, где он есть, никто не ведает». О своей политической программе господин Хакимзянов «Ъ» рассказать отказался. «Только после регистрации», — заявил он.

О своем желании принять участие в выборах заявили еще двое. Это Павел Губарев — один из первых политических лидеров весны 2014 года и Александр Ходаковский — бывший командир бригады «Восток», а еще раньше — начальник спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины (СБУ) по Донецкой области.

Как пояснил «Ъ» один из руководителей Союза ветеранов Донбасса «Восток» Рафи Абдул Джабар (позывной «Абдулла»), предвыборная программа господина Ходаковского уже готова — за ее основу будет взяты цели общественной организации «Патриотические силы Донбасса» — еще одной структуры командира «Востока». «Политические требования Ходаковского — это прекращение войны на наших условиях, то есть как минимум освобождение территорий ДНР и ЛНР в полном объеме, — сказал Рафи Абдул Джабар.— А также интеграция с Россией, объединение ДНР и ЛНР, построение справедливого, ответственного перед народом государства, жесткое подавление коррупции на всех уровнях власти».

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Павел Губарев также заявляет о необходимости возвращения территорий ДНР и ЛНР (согласно декларациям о независимости эти самопровозглашенные республики располагаются в границах Донецкой и Луганской областей Украины соответственно). «Я говорил об этом все четыре года и буду говорить впредь, независимо от избирательного процесса. Этого хотят и к этому стремятся все граждане республики», — сказал господин Губарев «Ъ».

Однако на пересмотр минских соглашений в одностороннем порядке он идти не готов. «Глава ДНР должен учитывать и понимать, что Донбасс находится в фокусе большой политики и принципиальные вопросы войны и мира могут решаться только сообща, а не по воле одной из сторон», — пояснил господин Губарев и добавил: «Конечно, самым актуальным вопросом для населения ДНР является стабилизация обстановки и хоть какое-то повышение уровня жизни».

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Похожую точку зрения в беседе с «Ъ» выразил и живущий с 2014 года в Донецке публицист Роман Манекин. «90% населения отнюдь не погружены в военную тематику, их волнует более насущный вопрос: как выжить в условиях вялотекущего “Минска”, — сказал господин Манекин.— При этом если Павел Губарев просто не рассчитывает на свою победу, то Александр Ходаковский открыто предлагает Кремлю свою кандидатуру, настаивая на том, что он лучше Пушилина. Каждый из участников выборов прекрасно понимает, что реальный выбор осуществят не в Донбассе, и там, где сейчас принимаются решения, склонны назначить главой ДНР Дениса Пушилина, которого, однако, большая часть населения откровенно не воспринимает».