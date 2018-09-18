США объявили пошлины на импорт из Китая стоимостью $200 млрд

Источник: AP 2018

Тарифы не затронут смарт-часы от Apple и Fitbit, а также ряд других потребительских товаров. В то же время под пошлины попадут такие электронные устройства как печатные платы, интернет-маршрутизаторы и сетевое оборудование. Президент американской Ассоциации потребительских технологий Гэри Шапиро расценил эту меру как как «интернет-налог» на американские компании.

Трамп повторил свою угрозу о том, что если Китай примет ответные меры, то Белый дом «немедленно перейдет к третьему этапу — введению пошлин на дополнительный импорт стоимостью около $267 млрд». В этом случае под пошлины попадут все импортируемые в США товары из Китая. Ранее Белый дом ввел 25%-ные пошлины на китайский импорт стоимостью $50 млрд. Пекин ответил зеркальными мерами.

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Трамп грозил обложить пошлинами весь импорт из КНР, если Пекин не согласится на радикальные изменения в своей торговой политике. К примеру, американский президент требовал от Китая перестать красть технологии и интеллектуальную собственность США и увеличить импорт американских товаров.