СМИ рассказали о планах Индии по закупке российских фрегатов

Источник: РИА Новости

Как ожидается, договор о поставке военных кораблей будет подписан в октябре на предстоящей встрече между президентом России Владимиром Путиным и индийским премьером Нарендрой Моди.

По информации издания, на данный момент согласуются последние детали сделки, при этом индийская сторона из-за антироссийских санкций со стороны США прорабатывает вариант с оплатой кораблей национальной валютой.

По соглашению индийская сторона получит технологии создания фрегатов этого типа, два корабля будут полностью построены в Индии, а два других построит российский судостроительный завод «Янтарь», сообщает газета.

Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники, ВВС и ВМС индийской армии — российского или советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.

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Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде построил для ВМС Индии три корабля проекта 11356. В июле 2013 года РФ передала Индии фрегат Trikand («Лук»). В 2012 году Индия получила два таких корабля — Teg («Сабля») и Tarkash («Колчан»).