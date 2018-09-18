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08:45 (мск), источник: BFM.ru

Налоговый маневр для нефтяников: государство создало себе головную боль?

Реформа, по подсчетам, должна принести в казну до 1,6 трлн рублей за шесть лет. Но при дорогой нефти и слабом рубле может возникнуть парадокс: чем сильнее вырастут доходы нефтяников, тем больше им будет доплачивать государство.

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Источник: Reuters

Премьер Дмитрий Медведев 18 сентября встретится с нефтяниками. Скорее всего, разговор пойдет о налоговом маневре. Завершающая часть реформы вступает в силу с 2019 года. По разным подсчетам, налоговый маневр принесет в казну от триллиона до 1,6 трлн рублей за шесть лет, то есть в год примерно 200 млрд.

Но это не значит, что бюджет разбогатеет. Реформа в том, что власти будут поднимать налог на добычу нефти и одновременно снижать экспортную пошлину до нуля. Это значит, что внутренняя цена сырья в стране должна расти. Потому что именно экспортная пошлина, с одной стороны, наполняла бюджет, а с другой — устанавливала ценовой барьер между внешним рынком и внутренним.

Теперь же налоги перенесены с экспорта на внутреннее производство и потребление. Раньше было так: нефть на внешнем рынке, к примеру, стоит условные 100 долларов. Но экспортная пошлина в 50 опускает внутреннюю цену до 50 долларов. А теперь: за то, что нефтяные компании будут продавать на внутреннем рынке за условные 50, а не за 100, если бы отправили на экспорт, правительство им эти 50 обещает компенсировать за свой счет, взяв по дороге повышенные налоги и акцизы.

Пример чуть-чуть с натяжкой — экспортная пошлина все еще есть. Но принцип именно такой. Впрочем, глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов недавно заявлял, что механизм должен хорошо работать:

По результатам каждого налогового периода мы будем смотреть, по каким ценам нефтяные компании торговали нефтепродуктами на внутреннем рынке, и, если они будут оказываться в том диапазоне цен, который определен на соответствующий налоговый период, им просто будет возвращаться определенная сумма денег из тех дополнительных доходов бюджета, которые в результате налогового маневра бюджет будет получать. Замечу, что акциз уплачивается на НПЗ, и на всю Россию всего 30 нефтеперерабатывающих заводов, и никакого торга не будет.
Алексей Сазанов
глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина
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Но главное, что власти проводят реформу в самый неподходящий момент. Нефть очень дорогая, а рубль очень дешевый. И в этом основной парадокс. Бочка нефти в рублях стоит больше пяти тысяч. Такого никогда не было. И, вероятно, когда задумывали маневр, этого и предположить не могли. А сейчас получается, что чем дороже нефть и слабее рубль, тем больше государству придется доплачивать нефтяникам.

Ведь они же могли продать беспошлинно топливо за рубеж и получить за него много рублей. А от них требуют продавать внутри страны по низкой цене. И компании хотят, чтобы правительство возвращало им весь недополученный доход. У Минфина, конечно, позиция иная, рассказывал Business FM Алексей Сазанов:

Как распределить то бремя по ценам ниже экспортных цен поставок на внутренний рынок между нефтяными компаниями и государством? Нефтяные компании говорят, что хотят стопроцентной компенсации, мы говорим, что, как можно видеть из финансовых отчетов компаний, у них сейчас ситуация аномально хорошая: прибыльность растет в два раза, свободный денежный поток увеличился в 2,5 раза. И в таких условиях мы полагаем, что нефтяные компании могут разделить это бремя с государством. Наше понимание, что 50 на 50 — это справедливое распределение.
Алексей Сазанов
глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина
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Если верить СМИ, торг уже идет. Как писал РБК, планировалось, что в следующем году нефтяники получат компенсацию в 120 млрд рублей. Но компании якобы попросили куда больше — 200 млрд. А что будет дальше, никто не знает. Если нефть еще подорожает, а рубль еще подешевеет, то попросят еще больше.

Альтернатива — резкое повышение внутренних цен на бензин. Но этого власти больше допустить не могут. Значит, придется снова долго и упорно торговаться с нефтяными компаниями. Причем государство само себе создало эту головную боль.

Налоговый маневр: Минфин о новом механизме сдерживания цен на нефть
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