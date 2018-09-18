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10:10 (мск), источник: Интерфакс

Во Владивостоке на 13 участках отменены результаты выборов губернатора Приморья

В результате кандидат от «Единой России» потерял около 500 голосов.

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Источник: Reuters

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU — Территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья по 13 участкам, сообщил агентству «Интерфакс» член территориальной избирательной комиссии Советского района Владивостока с правом совещательного голоса Сергей Иванович.

«Сегодня состоялось заседание ТИК Советского района, на котором было принято решение об отмене результатов выборов по 13 участкам, в связи с тем, что была эвакуация и какие-то документы могут быть утрачены», — отметил Иванович.

По его словам, эвакуация во время подсчета голосов произошла в связи со срабатыванием пожарной сигнализации.

«В районе 4:00 утра все участковые комиссии сдали документы, и все результаты по участкам были внесены в систему ГАС “Выборы”. По 13 участкам данные не были загружены. В 6:00 прибыла противопожарная служба, сказали, что сейчас пожар и эвакуация. Но мы остались. Мы обратились к председателю избиркома с просьбой провести проверку», — добавил он.

Последствия отмены результатов

Отмена результатов голосования на 13 участках в Советском районе Владивостока на итоги выборов губернатора Приморья не влияет, при этом кандидат от «Единой России» потерял около 500 голосов, сообщила агентству «Интерфакс» секретарь избирательной комиссии Наталья Камаева.
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Она отметила, что результаты будут учтены без этих 13 участков. «Те результаты, которые я оглашала на брифинге, они не меняются, потому что я оглашала их без учета результатов на этих 13 участках. Если бы эти голоса были учтены, то кандидат Тарасенко прибавил бы 500 голосов, а так он теряет их. Это по предварительным подсчетам», — добавила представитель крайизбиркома.

По ее словам, подведение итогов голосования откладывается из-за большого количества жалоб и потому, что Находка еще не предоставила в крайизбирком результаты. «В Находке сегодня подписали протокол и к нам выезжают. И второе, что самое важное, к нам в комиссию сегодня поступило несколько десятков жалоб, пока точное количество не могу назвать, которые мы обязаны рассмотреть до определения результатов. Мы просто физически не успеем их рассмотреть», — добавила Камаева. Она уточнила, что жалобы поступили со стороны двух кандидатов.

Спорный второй тур выборов

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Итоги выборов. Обобщение

Как сообщалось, в минувшее воскресенье в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника — врио губернатора, кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,16% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко.

Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводят массовые акции протеста. ЦИК заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб. В крайизбиркоме утром во вторник сообщили, что пока нет данным итогов выборов по двум территориям в Приморье: Советскому району Владивостока и Находке.

9 сентября в первом туре губернаторских выборов победил кандидат от «Единой России» Тарасенко набрав 46, 56% голосов, второе место занял Ищенко — 24, 64%.

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