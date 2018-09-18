Франция отрицает причастность к инциденту с самолетом ВКС РФ в Сирии

Ранее Минобороны РФ заявило, что 17 сентября около 23.00 при возвращении на авиабазу Хмеймим в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Военное ведомство отметило, что Ил-20 пропал с радаров в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия. Также Минобороны заявило, что в это же время российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата. По данным МО РФ, на борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока не известна.