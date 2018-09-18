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09:50 (мск), источник: РИА Новости

Франция отрицает причастность к инциденту с самолетом ВКС РФ в Сирии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Франции отрицают причастность к инциденту с российским самолетом Ил-20 в Сирии, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на представителя французской армии.

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Источник: РИА Новости

«Французская армия отрицает какую-либо причастность к этой атаке», — цитирует телеканал представителя.

Ранее Минобороны РФ заявило, что 17 сентября около 23.00 при возвращении на авиабазу Хмеймим в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Военное ведомство отметило, что Ил-20 пропал с радаров в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия. Также Минобороны заявило, что в это же время российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата. По данным МО РФ, на борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока не известна.

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