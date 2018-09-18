Белый дом углубился в переписку ФБР

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Президент США Дональд Трамп приказал рассекретить документы и личную переписку сотрудников ФБР, касающиеся расследования о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года. В официальном заявлении Белый дом счел нужным пояснить, что это решение принято в ответ на «запрос нескольких комитетов конгресса» и «в интересах транспарентности» продолжающегося расследования. Законодатели-демократы уже назвали инициативу администрации попыткой повлиять на результаты предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс.

О решении президента США снять гриф секретности с документов, относящихся к расследованию о «российском вмешательстве», Белый дом сообщил в середине дня в понедельник. В официальном заявлении уточняется, что администрация собирается «опубликовать без редактирования все текстовые сообщения (экс-директора ФБР.— “Ъ”) Джеймса Коми, (его заместителя.— “Ъ”) Эндрю Маккейба, (бывшего спецагента ФБР.— “Ъ”) Питера Стржока, (экс-сотрудницы Министерства юстиции.— “Ъ”) Лизы Пейдж и (высокопоставленного чиновника Минюста.— “Ъ”) Брюса Ора».

Кроме этого, рассекречиванию подлежат часть материалов ФБР, переданных в суд в рамках Закона о контроле за деятельностью иностранных разведок (FISA) и обосновывавших необходимость установления слежки за бывшим сотрудником избирательного штаба Дональда Трампа, Картером Пейджем, установившим, как считают американские спецслужбы, «отношения с представителями властей России, включая офицеров спецслужб».

Также в утвержденном президентом списке — все доклады ФБР об интервью, проведенных с Брюсом Ором о деталях российского расследования, и расшифровка всех консультаций, связанных с запросом об установлении слежки за Картером Пейджем.

Как уточнила пресс-секретарь главы Белого дома Сара Сандерс, решение о рассекречивании документов было принято президентом США в ответ «на запрос нескольких комитетов Конгресса и в интересах транспарентности» следствия.

7 сентября группа из 12 конгрессменов-республиканцев действительно обратилась к президенту Трампу, потребовав раскрыть содержание документов, послуживших основанием для начала расследования о возможном сговоре избирательного штаба кандидата с Кремлем. По мнению авторов обращения, настоящей причиной расследования было «бездоказательное» досье на кандидата Трампа, подготовленное бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом и «оплаченное» сторонниками демократов.

Уже вечером в понедельник в специальных заявлениях Министерство юстиции США и представитель директора Службы национальной разведки разъяснили, что о немедленном рассекречивании речи не идет: после подписания президентом соответствующего указа целый ряд ведомств проведет необходимые консультации, определив, когда именно могут быть опубликованы документы спецслужб.

Инициативу своих оппонентов демократы в Конгрессе уже назвали «политически мотивированной», обвинив и президента США и законодателей-республиканцев в «пренебрежении интересами национальной безопасности».

«Ясно, что представителей большинства в Конгрессе не волнует, какие источники информации будет раскрыты и какие люди пострадают, — заявил заместитель главы комитета Палаты представителей по разведке демократ Адам Шифф.— Все, что их беспокоит, это желание услужить президенту».

По мнению Дэвида Криса, бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома в администрациях Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, решение президента США является беспрецедентным:

Речь идет о расследовании, в котором президент является одним из фигурантов, так что как минимум мы говорим о конфликте интересов.

Сам Дональд Трамп неоднократно называл расследование о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года «охотой на ведьм», угрожая уволить курирующих его сотрудников Министерства юстиции.

Согласно одной из версий, которую активно обсуждают в Вашингтоне, новая инициатива Белого дома является попыткой отвлечь общественное мнение от целой череды политических скандалов последних дней.

В минувший понедельник стало известно, что кандидат на пост члена Верховного суда Бретт Кавано, поддерживаемый президентом США, согласился выступить на слушаниях в Сенате, ответив на обвинения в сексуальных домогательствах.

В конце прошлой неделе бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт согласился сотрудничать со следственной группой спецпрокурора Мюллера, ведущего расследование о российском вмешательстве, в обмен на уменьшение возможного наказания. В понедельник, 17 сентября, было официально объявлено, что в конце ноября может быть вынесен приговор бывшему советнику президента по национальной безопасности Майклу Флинну, признавшемуся, что он обсуждал с послом России в Вашингтоне возможность отмены санкций против Москвы.

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Эти сообщения, как считают наблюдатели, свидетельствуют о том, что и господа Манафорт и Флинн уже активно сотрудничают со следствием, и следующими фигурантами скандального расследования могут стать члены семьи самого Дональда Трампа — его сын Дональд-младший и зять Джаред Кушнер.

До промежуточных выборов, в результате которых решится, какая из партий будет контролировать Конгресс, остается менее 50 дней. По оценкам социологов, череда скандалов, связанных с главой Белого дома, не лучшим образом влияет на шансы республиканцев. По оценке портала FiveThirtyEight, обобщающего результаты опросов, поддержка демократов продолжает расти, и у представителей партии впервые появился шанс уже в ноябре обеспечить себе большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате.

«Настроения в обществе сейчас таковы, что мы можем лишь мечтать о том, чтобы выборы прошли не в ноябре, а прямо сегодня», — заявил изданию The Hill конгрессмен-демократ Дэн Килди.