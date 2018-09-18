Депутаты Госдумы уменьшили себе штрафы за прогулы заседаний

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Причиной подобных изменений стало увеличение числа пленарных заседаний Госдумы с шести до девяти в месяц. Теперь они проходят по вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 14:00. Постановление о внесении поправок было принято единогласно.

«Уважаемые коллеги, крайне важно, чтобы у нас был консенсус по тем решениям, которые касаются каждого из нас. В данном случае мы решение приняли и о порядке регистрации, и о вычетах в случаях пропуска заседаний. Учитывая, что заседаний стало больше, понятна необходимость скорректировать в том числе и эти вопросы», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам голосования.

Ранее в Государственной думе проходили два пленарных заседания в неделю с 10:00 до 18:00 с двумя перерывами. На заседании депутат может зарегистрироваться при помощи электронной карточки или путем подачи заявления на имя председательствующего. Помимо этого, парламентарий может заявить о своем присутствии с рабочего места в зале во время самого заседания.