Россию обвинили в кибератаках на Константипольский патриархат
В Киеве заявили, что хакеры хотят сорвать процесс получения автокефалии украинской церковью.
В Киеве заявили, что хакеры хотят сорвать процесс получения автокефалии украинской церковью.
В Киеве заявили, что получение томоса об автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) возможно уже в октябре. В связи с этим Россию обвинили в попытках кибератак на Константинопольский патриархат. Об этом шла речь во время встречи президента Украины Петра Порошенко и главы МИДа Павла Климкина с назначенными на Украину экзархами Вселенского патриарха Варфоломея архиепископом Даниилом Памфилийским и епископом Иларионом Эдмонтонским.
По словам Петра Порошенко, процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви вышел на финишную прямую. «Мы совместно, особенно в последние три года, прошли этот путь», — отметил он. В ответ экзархи заявили, что прибыли на Украину, чтобы «продолжить работу над уже решенным вопросом предоставления автокефалии украинской церкви». «Мы на прямой и будем идти к финишной линии», — используя риторику Петра Порошенко, сказал архиепископ Даниил.
По его словам, максимум, что можно предложить Украинской православной церкви московского патриархата, — это диалог. А с раскольнической Украинской православной церковью киевского патриархата экзархи беседовать не собираются. «Безусловно, мы готовы к диалогу и сотрудничеству с Украинской православной церковью в лоне Русской православной церкви, а также с Украинской автокефальной православной церковью. Мы не имеем никаких предубеждений», — заверили экзархи.
Также они провели встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который по ее итогам заявил, что на Вселенский патриархат и экзархов недавно начали осуществляться кибератаки. Об этом господин Климкин написал в Facebook.
«В последнее время и на Фанар, и на Вселенский патриархат, и на самих экзархов происходят массированные кибератаки. Вот действительно, для тех, кто за этим стоит, нет ничего святого!» — сообщил глава МИД Украины. А один из сотрудников его ведомства напомнил «Ъ», что за кибератаками, осуществляемыми в последнее время в мире, обычно виден российский след.
На происходящее отреагировала и раскольническая Украинская православная церковь киевского патриархата. По словам патриарха Филарета, «автокефалию можно получить после
В то же время УПЦ московского патриархата выступила против предоставления Константинополем томоса Украине. «Томос будет ограничением свободы, которую мы сегодня имеем. Нам этого не нужно. У нас есть независимость, самостоятельность, есть все атрибуты свободной жизни, необходимые для церковного успешного духовного служения людям», — заявил предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий.
В РПЦ также заявили о недопустимости вмешательства Константинополя в украинскую церковную жизнь. По мнению представителей РПЦ, это внесет раскол, которого допустить нельзя. В то же время в украинской Верховной раде говорят о том, что предоставления томоса — это не только церковный, но и политический вопрос.
«Петр Порошенко намерен стать президентом во второй раз. Для этого он должен стать объединителем страны хотя бы в церковном смысле», — заявил собеседник «Ъ» в «Блоке Петра Порошенко».
Янина Соколовская, Киев
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