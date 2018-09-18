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16:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Россию обвинили в кибератаках на Константипольский патриархат

В Киеве заявили, что хакеры хотят сорвать процесс получения автокефалии украинской церковью.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Киеве заявили, что получение томоса об автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) возможно уже в октябре. В связи с этим Россию обвинили в попытках кибератак на Константинопольский патриархат. Об этом шла речь во время встречи президента Украины Петра Порошенко и главы МИДа Павла Климкина с назначенными на Украину экзархами Вселенского патриарха Варфоломея архиепископом Даниилом Памфилийским и епископом Иларионом Эдмонтонским.

По словам Петра Порошенко, процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви вышел на финишную прямую. «Мы совместно, особенно в последние три года, прошли этот путь», — отметил он. В ответ экзархи заявили, что прибыли на Украину, чтобы «продолжить работу над уже решенным вопросом предоставления автокефалии украинской церкви». «Мы на прямой и будем идти к финишной линии», — используя риторику Петра Порошенко, сказал архиепископ Даниил.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Неканоническое направление

По его словам, максимум, что можно предложить Украинской православной церкви московского патриархата, — это диалог. А с раскольнической Украинской православной церковью киевского патриархата экзархи беседовать не собираются. «Безусловно, мы готовы к диалогу и сотрудничеству с Украинской православной церковью в лоне Русской православной церкви, а также с Украинской автокефальной православной церковью. Мы не имеем никаких предубеждений», — заверили экзархи.

Также они провели встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который по ее итогам заявил, что на Вселенский патриархат и экзархов недавно начали осуществляться кибератаки. Об этом господин Климкин написал в Facebook.

«В последнее время и на Фанар, и на Вселенский патриархат, и на самих экзархов происходят массированные кибератаки. Вот действительно, для тех, кто за этим стоит, нет ничего святого!» — сообщил глава МИД Украины. А один из сотрудников его ведомства напомнил «Ъ», что за кибератаками, осуществляемыми в последнее время в мире, обычно виден российский след.

«Думаем, что и в этой ситуации нет исключений. РПЦ крайне недовольна тем, что Константинопольский патриарх может предоставить Украине автокефалию, что приходы Украинской православной церкви могут уйти из Русской православной церкви. Чтобы избежать этого, российская власть, российские хакеры будут работать», — заявил собеседник «Ъ».

На происходящее отреагировала и раскольническая Украинская православная церковь киевского патриархата. По словам патриарха Филарета, «автокефалию можно получить после 9—11 октября, когда соберется сессия синода Константинопольской церкви. При этом патриарх Филарет надеется возглавить данный процесс. По его словам, «наша церковь будет играть ведущую роль, но и две другие церкви, которые участвуют в Соборе, должны иметь свое достоинство».

В то же время УПЦ московского патриархата выступила против предоставления Константинополем томоса Украине. «Томос будет ограничением свободы, которую мы сегодня имеем. Нам этого не нужно. У нас есть независимость, самостоятельность, есть все атрибуты свободной жизни, необходимые для церковного успешного духовного служения людям», — заявил предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий.

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Объединение ведет к расколу

В РПЦ также заявили о недопустимости вмешательства Константинополя в украинскую церковную жизнь. По мнению представителей РПЦ, это внесет раскол, которого допустить нельзя. В то же время в украинской Верховной раде говорят о том, что предоставления томоса — это не только церковный, но и политический вопрос.

«Петр Порошенко намерен стать президентом во второй раз. Для этого он должен стать объединителем страны хотя бы в церковном смысле», — заявил собеседник «Ъ» в «Блоке Петра Порошенко».

Янина Соколовская, Киев

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