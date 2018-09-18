Новая битва в торговой войне США и Китая: в ход пошли рис и женские сумки

Источник: Reuters

Ввозные пошлины коснутся почти 6 тысяч наименований продукции. В числе товаров, которые будут облагаться пошлинами: женские сумки, текстиль, рис. В этот перечень не попали некоторые популярные потребительские товары, такие как «умные часы» и детские стулья.

Китай заявил, что одновременно с США введет ответные ввозные пошлины на импорт из США. Пекин ранее пообещал, что будет зеркально отвечать на новые пошлины, вводимые США на импорт из Китая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые пошлины являются ответом на «нечестную торговую политику Китая, в том числе субсидии и правила, согласно которым иностранные компании, желающие выйти на китайский рынок, в некоторых секторах экономики должны действовать через китайских партнеров».

Мы очень четко обозначили, каких изменений ждем, и давали Китаю возможность продемонстрировать свое честное отношение к нам. Однако Китай не захотел менять сложившуюся практику. Дональд Трамп

При этом Дональд Трамп предупредил, что если Китай решится на ответные меры, США перейдут к третьей фазе введения пошлин. Он предполагает, что пошлины будут введены на импорт из Китая стоимостью на 267 млрд долларов — то есть на весь китайский импорт в США.

Китайские фондовые биржи на новость о введении новых ввозных пошлин отреагировали падением котировок.

США уже раньше ввели пошлины, разве нет?

Действительно, США ранее уже ввели ввозные пошлины на импорт из Китая. Новые пошлины — это уже третий «пакет пошлин» за этот год.

В июле Белый дом объявил о повышении пошлин на китайский импорт стоимостью 34 млрд долларов. Позже в августе США объявили о введении 25% пошлин на еще ряд импортируемых товаров из Китая стоимостью 16 млрд долларов.

Под президентством Трампа пошлины могут затронуть весь китайский импорт в США | Источник: Reuters

Новая фаза торговой войны означает, что почти половина всего импорта из Китая облагается пошлинами.

Новость США взяли долю с мировой торговли

Новая порция пошлин — самая большая за этот год. В список товаров, которые будут с 24 сентября облагаться пошлинами, попали многие потребительские товары — например, мебель и багаж.

Не исключено, что введение пошлин отразится и на обычных покупателях, которые вскоре будут наблюдать рост цен на популярные потребительские товары.

Ряд американских компаний уже выразили обеспокоенность по поводу влияния этих мер на бизнес в США. Некоторые из них не исключили, что из-за необходимости снижения издержек могут пойти на сокращение рабочих мест.

Большинство экономистов говорят, что введение пошлин на китайский импорт пока не скажется в целом на экономике США, тем не менее они предупреждают, что в этом случае сложно с точностью предсказать последствия этого решения.

Какие товары облагаются пошлинами?

Власти США заявляют, что хотят, чтобы введение пошлин, насколько это возможно, не привело к росту цен на потребительские товары.

Тем не менее в новый список товаров, облагаемых пошлинами, вошли чемоданы, дамские сумки, туалетная бумага, шерсть и другие товары.

В список попали и некоторые продукты питания - в том числе почти все виды импортируемой из Китая рыбы | Источник: Reuters

В список также попали и некоторые продукты питания — замороженное мясо, почти все виды импортируемой из Китая рыбы, соевые бобы, различные фрукты, зерновые и рис.

Также в список включена электроника и компьютерная техника, в том числе и роутеры.

Какие товары не попали в список?

Изначальный список товаров включает 6000 наименований, но в последний момент власти США вычеркнули из него 300 товаров, в том числе «умные часы», велосипедные шлемы, детские стульчики, детские автомобильные кресла и другое.

Эти изменения были внесены после того, как ряд компаний, в том числе такие технические гиганты как Apple, Dell и Hewlett Packard, выразили несогласие с представленным списком товаров.

Компании заявили, что введение пошлин на китайский импорт приведет к росту цен на продукцию американских компаний, так как многие комплектующие производятся в Китае.

Ранее компания Apple обратилась к торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру, предупредив, что потребителям в США придется платить больше за продукцию компании, если пошлины коснутся товаров из представленного изначально списка.

Дональд Трамп, комментируя обращение Apple, написал в «Твиттере»: «Делайте вашу продукцию в США, а не в Китае».

Почему США вводит пошлины?

Белый дом заявляет, что пошлины являются ответом на «нечестную» торговую политику Китая.

Теоретически, введение пошлин на китайский импорт дает конкурентное преимущество американским товарам, которые в сравнении с импортом должны стать более дешевыми. И опять же, чисто теоретически, такое ценовое преимущество должно привести к росту спроса на американские товары. То есть пошлины должны помочь американским компаниям и поддержать национальную экономику. Но это теория, на практике все может оказаться совсем не так.

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США надеются, что экономический ущерб, который понесет Китай от введения пошлин, убедит Пекин в необходимости изменить свою торговую политику.

Бизнес-корреспондент Би-би-си в странах Азии Каришма Васвани говорит, что торговая война между США и Китаем разразилась в частности из-за отказа двух сторон пытаться понять интересы друг друга:

Эта торговая война вряд ли быстро завершится, будет только хуже, причем всем.

Многие американские компании выступают против введения пошлин на китайские товары.

Фермеры, различные производства и ритейлеры сформировали коалицию против введния пошлин. Они утверждают, что пошлины, вводимые Белым домом, на самом деле являются налогами, которые взимаются с жителей США.

Китай ввел пошлины на импорт из США, в том числе на собранные в Америке автомобили и мотоциклы | Источник: Reuters

«Пошлины уже привели к сокращению рабочих мест, и если это [увеличение пошлин] продолжится, то из американских компаний выжмут все соки из-за растущих расходов, » — говорит представитель коалиции Джонатан Голд.

Как ответил Китай?

Ранее Китай ввел ответные пошлины на американские товары стоимостью 50 млрд долларов.

Правительство КНР заявило, что готово ввести новые пошлины на товары из США стоимостью 60 млрд долларов, а также рассматривает принятие других мер.

Китай и США ведут переговоры?

На самом деле, нет.

Переговоры на высоком уровне по вопросам торговли между США и Китаем, состоявшиеся в мае этого года, зашли в тупик. Попытки возобновить их успеха не имели.

Представители США и Китая в течение последних недель обсудили возможность проведения нового раунда переговоров, но, судя по принятому Трампом решению, США решились на дальнейшее охлаждение отношений.

Китай, как ранее сообщали СМИ, намерен отказаться от предложения проведения новых переговоров, если Трамп введет новые пошлины.

Советник президента США по экономике Ларри Кудлоу заявлял, что Вашингтон по-прежнему открыт для переговоров: «Мы готовы к переговорам и диалогу с Китаем в любое время, когда они будут готовы к серьезному и содержательному разговору».