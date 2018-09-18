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19:55 (мск), источник: РИА Новости

Путин призвал губернаторов не закрываться от людей, имеющих другое мнение

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал избранных губернаторов не закрываться от граждан, имеющих другую точку зрения и голосовавших за других кандидатов.

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Источник: РИА Новости

«Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач. Словом, нужно работать в интересах всех жителей ваших регионов», — заявил Путин на встрече с избранными руководителями регионов. Он подчеркнул, что на прошедших выборах граждане не только отдали свои голоса за тех или иных кандидатов, также «они показали, с чем они согласны, с чем не согласны, чего от власти ожидают».

Вот это очень важно. Ваша задача как избранных глав субъектов федерации — услышать эти сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, ещё глубже разобраться, понять их.
Владимир Путин
президент РФ

«Понять и ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов», — сказал Путин.

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