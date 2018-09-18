Путин призвал губернаторов не закрываться от людей, имеющих другое мнение

«Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач. Словом, нужно работать в интересах всех жителей ваших регионов», — заявил Путин на встрече с избранными руководителями регионов. Он подчеркнул, что на прошедших выборах граждане не только отдали свои голоса за тех или иных кандидатов, также «они показали, с чем они согласны, с чем не согласны, чего от власти ожидают».