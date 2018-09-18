Главу спецслужбы Германии отправили в отставку с повышением

Как и ожидалось, сегодня, 18 сентября, глава Федеральной службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маасен лишился своего поста. По мнению канцлера Ангелы Меркель, господин Маасен больше не подходит для этой должности, так как стал вмешиваться в текущую политику, чего глава спецслужбы делать не может.