Главу спецслужбы Германии отправили в отставку с повышением
Как и ожидалось, сегодня, 18 сентября, глава Федеральной службы защиты конституции Германии
Как и ожидалось, сегодня, 18 сентября, глава Федеральной службы защиты конституции Германии
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Решение о судьбе господина Маасена принималось на встрече глав партий Большой коалиции, в которую входят ХДС/ХСС, и
По данным немецких СМИ, на таком компромиссе настоял министр внутренних дел Хорст Зеехофер, занимающий более консервативные позиции.
Евгений Хвостик