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22:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Главу спецслужбы Германии отправили в отставку с повышением

Как и ожидалось, сегодня, 18 сентября, глава Федеральной службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маасен лишился своего поста. По мнению канцлера Ангелы Меркель, господин Маасен больше не подходит для этой должности, так как стал вмешиваться в текущую политику, чего глава спецслужбы делать не может.

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Источник: AP 2018

Призывы отправить Ханса-Георга Маасена в отставку зазвучали после того, как в начале сентября он дал интервью газете Bild. В нем господин Маасен заявил, что сотрудники его ведомства не нашли надежных доказательств преследований мигрантов со стороны праворадикалов в Хемнице.

Решение о судьбе господина Маасена принималось на встрече глав партий Большой коалиции, в которую входят ХДС/ХСС, и Социал-демократической партии Германии. В результате было выработано компромиссное решение — Ханс-Георг Маасен покидает пост главы Федеральной службы защиты конституции, однако получает назначение на пост статс-секретаря Министерства внутренних дел.

По данным немецких СМИ, на таком компромиссе настоял министр внутренних дел Хорст Зеехофер, занимающий более консервативные позиции.

Евгений Хвостик

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