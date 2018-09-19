США расширят сотрудничество с Польшей в сфере обороны

Источник: AP 2018

«В ходе наших сегодняшних переговоров мы с президентом Дудой согласились укреплять наши крепкие связи в оборонительной сфере. Я могу с гордостью сообщить, что Польша недавно приобрела современные системы ПРО Patriot», — сказал господин Трамп (цитата по ТАСС). Он также поблагодарил польские власти за повышение своих расходов на оборону в рамках договоренностей по НАТО.

По словам Дональда Трампа, США обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы. Он подчеркнул, что президент Анджей Дуда заявил о готовности Польши платить США миллиарды долларов за постоянную военную базу. «Президент предложил нам гораздо больше, чем $2 млрд, чтобы сделать это, и мы это рассматриваем», — уточнил господин Трамп.

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В свою очередь, Анджей Дуда уверен в необходимости размещения американских войск в Польше в связи с проводимой Россией политикой в регионе.

«Милитаризация Калининградской области — это наша реальность. Если говорить об агрессивных действиях России, расширении военной активности — то это систематические действия России. Присутствие США — это только гарантия безопасности и возможность защищаться», — подчеркнул он.

При этом господин Дуда считает, что «присутствие в Польше постоянных баз США не повлечет за собой повышение российской активности и милитаризацию Россией этой части Европы».

Господин Дуда также сообщил, что стороны подписали новое соглашение о стратегическом партнерстве. Он напомнил, что 10 лет назад такое соглашение было подписано главами МИД. По его словам, оно отражает основные аспекты сотрудничества Польши и США — развитие взаимодействия в сфере безопасности, энергетики, инвестиций.

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Президент США подчеркнул, что стороны изучают возможности сотрудничества и в сфере энергобезопасности. Он добавил, что вскоре будет запущен «дипломатический обмен на высоком уровне по вопросу энергетической безопасности».

«Польша и Соединенные Штаты глубоко привержены диверсификации энергоносителей по всей Европе. Ни одна страна не должна зависеть от одного зарубежного поставщика энергии. Польша неустанно работала над энергетической независимостью своей страны и в Центральной Европе», — отметил господин Трамп.

Глава Белого дома заверил, что США будут наращивать экспорт в Польшу сжиженного природного газа (СПГ) по «довольно хорошей цене», которую предложили Соединенные Штаты.