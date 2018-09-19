За неисполнение решения суда о запрете деятельности повысят штрафы

Речь идет о ситуациях, когда в результате чьей-либо работы возникает риск эпидемии, радиационной, экологической или техногенной катастрофы, а также аварии на предприятии или обрушения здания.

В документе указано, что с граждан, совершивших подобные правонарушения, смогут взыскать от 200 до 500 тыс. рублей. Индивидуальным предпринимателям необходимо будет заплатить от 500 до 800 тыс. рублей, в то время как для юридических лиц штрафные санкции составят от 1 до 3 млн рублей. Кроме того, ИП и организациям придется приостановить свою деятельность на срок до 90 суток.