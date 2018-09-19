За неисполнение решения суда о запрете деятельности повысят штрафы

Речь идет о ситуациях, когда в результате чьей-либо работы возникает риск эпидемии, радиационной, экологической или техногенной катастрофы, а также аварии на предприятии или обрушения здания.
В документе указано, что с граждан, совершивших подобные правонарушения, смогут взыскать от 200 до 500 тыс. рублей. Индивидуальным предпринимателям необходимо будет заплатить от 500 до 800 тыс. рублей, в то время как для юридических лиц штрафные санкции составят от 1 до 3 млн рублей. Кроме того, ИП и организациям придется приостановить свою деятельность на срок до 90 суток.
Нововведение направлено на защиту окружающих от возможных последствий деятельности нарушителей. Существующие сейчас меры ответственности недостаточны. Авторы закона полагают, что ужесточение санкций будет мотивировать организации устранять нарушения в срок.