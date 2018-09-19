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02:46 (мск), источник: Ведомости

Счетная палата выявила системные недоработки на стройках на Северном Кавказе

По результатам проверки объектов незавершенного строительства на Северном Кавказе Счетная палата пришла к выводу о недостаточности мер, «принимаемых регионами Северо-Кавказского федерального округа по сокращению объемов незавершенного строительства». Об этом со ссылкой на сообщение ведомства пишет РБК.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, по итогам проверок найдены не только отдельные проблемы, но и системные недоработки. По его словам, замораживание объекта является чрезвычайным случаем, «у нас же это происходит из-за недостаточного планирования». Он пообещал, что Счетная палата «не оставит эту тему без внимания в ближайшие годы».

По состоянию на начало 2018 г. на Северном Кавказе было 4 тыс. незавершенных объектов. Строительство почти 1,2 тыс. из них началось более восьми лет назад. Более тысячи строек остановлены и не законсервированы. Лидеры по этому показателю — Чечня (464 объекта) и Дагестан (387 объектов).

На этот же момент общий объем вложений в недостроенные объекты на Северном Кавказе — 160,7 млрд руб. 88,3 млрд руб. из них были выделены из федерального бюджета на софинансирование строительства 1,5 тыс. объектов. По данным Счестной палаты, значительная часть незавершенного строительства — объекты социального назначения, в частности недостроенные школы.

Ведомство подчеркнуло, что по результатам проверки направит обращение в Генпрокуратуру и информационные письма в правительство, Минпромторг и Минстрой.

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