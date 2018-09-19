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04:15 (мск), источник: Ведомости

Трамп: у США нет планов вводить санкции за участие в «Северном потоке-2»

Планов вводить санкции против компаний, которые были вовлечены в проект «Северный поток-2», у США нет. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме по итогам встречи с польским президентом Анджеем Дудой, передает Polskie Radio.

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Источник: AP 2018

«Мы не собираемся этого делать», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможности санкций.

Президент США раскритиковал Германию, чьи компании участвуют в строительстве газопровода. «Мы думаем, что для жителей Германии плохо то, что эта страна платит миллиарды и миллиарды долларов в год за энергию из России», — добавил Трамп (цитата по Reuters).

В совместном заявлении, выпущенном после встречи, Трамп и Дуда заявили, что продолжат совместно пытаться «противостоять таким энергетическим проектам, как “Северный поток-2”, которые угрожают нашей взаимной безопасности».

В июне этого года представитель министерства экономики Германии сообщила, что США заверили Германию, что любые введенные против России санкции не затронут строительство газопроводов, в частности «Северного потока — 2».

В сентябре американский министр энергетики не исключил, что США могут ввести санкции против газопровода «Северный поток». Также ранее не исключала санкции замруководителя отдела госдепартамента по энергетической политике Сандра Оудкирк.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект предусматривает прохождение трубы через исключительные экономические зоны и территориальные зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его одобрили все эти государства за исключением Дании.

Партнеры «Газпрома» по проекту — пять европейских компаний, в частности немецкие Uniper и Wintershall. Против строительства «Северного потока — 2» выступают Украина, Польша и прибалтийские государства.

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