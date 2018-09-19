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11:10 (мск), источник: BBC News Русская служба

Обед президента Мадуро в шикарным ресторане вызвал гнев в Венесуэле

Видео, запечатлевшее Николаса Мадуро за обедом в одном из самых дорогих ресторанов Стамбула, вызвало ярость в его родной Венесуэле, переживающей тяжелейший экономический кризис.

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На видео знаменитый турецкий повар Нусрет Гёкче эффектно разрезает мясо перед Мадуро и его женой Силией Флорес в своем ресторане Gokce’s Nusr-Et в Стамбуле.

Между тем почти две трети венесуэльцев, как сообщается, в последние годы потеряли вес из-за недоедания.

В Венесуэле продолжает ухудшаться ситуация с продуктами и товарами первой необходимости, острый дефицит которых ощущается повсеместно.

«Минута славы»

Шеф-повар Нусрета Гёкче опубликовал три видео о визите Мадуро в «Инстаграме», но затем удалил их. Однако многие пользователи социальных сетей уже распространили это видео.

Знаменитый повар, которого прозвали Salt Bae за его особый способ посыпания мяса солью, на видео картинно разрезает кусок мяса, обслуживая президентскую пару. Слышно, как президент Мадуро говорит: «Такое бывает один раз в жизни».

Пользователь «Инстаграма», разместивший это видео, пишет, обращаясь к повару:

Ты решил удалить это видео, но то, что ты сделал, осталось. Позор! Ты прислуживал тирану, ответственному за голод, недоедание и смерть тысяч венесуэльцев!

На других видео президент Мадуро курит сигару из коробки, на которой выгравировано его имя, а Силия Флорес держит футболку с изображением шеф-повара.

Гёкче владеет несколькими шикарными ресторанами в США, на Ближнем Востоке и в Турции, некоторые мясные блюда в его заведениях стоят сотни долларов.

Транзит с обедом

Президентская пара остановилась в Стамбуле по пути из Китая, где президент пытался привлечь инвестиции в пошатнувшуюся экономику Венесуэлы.

Лидер оппозиции Хулио Борхес, который, опасаясь ареста, живет за пределами Венесуэлы, написал в «Твиттере»:

Пока венесуэльцы страдают и умирают от голода, Николас Мадуро и Силия Флорес хорошо проводят время в одном из самых дорогих ресторанов мира. Все это на деньги, украденные у венесуэльского народа.

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио, ярый противник президента Мадуро, раскритиковал в «Твиттере» турецкого повара, заявив, что тот «развлекает ожиревшего диктатора страны, где 30% населения едят лишь раз в день, а младенцы страдают от недоедания».

Пир во время голода

Но больше всего негодуют самой в Венесуэле, где 64% жителей потеряли каждый в среднем по 11 кг веса из-за постоянно ухудшающейся продовольственной ситуации.

Недоедание среди детей находится на рекордном уровне. С 2014 года страну покинуло 2,3 млн человек.

Один из карикатуристов изобразил знаменитого турецкого повара, своим особенным способом посыпающего солью пайку хлеба голодающим венесуэльцам.

Президент Мадуро упомянул вызвавший гневную реакцию обед на своей телевизионной пресс-конференции, подтвердив, что он был в этом ресторане во время остановки в Стамбуле по дороге домой из Китая.

«Нусрет обслуживал нас лично. Мы болтали, хорошо провели с ним время», — сказал Мадуро.

Нусрет Гёкче никак не прокомментировал эту встречу.

Заговор

Как сообщает агентство Рейтер, Николас Мадуро заявил в четверг, что взвешивает целесообразность поездки на этой неделе в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.

«Вы знаете, они следят за мной, чтобы меня убить, — сказал Мадуро. — Я хочу поехать в Нью-Йорк, но я должен позаботиться о своей безопасности».

Президент Венесуэлы не уточнил, кто покушается на его жизнь. Ранее на той же пресс-конференции он заявил, бывшие военные в Венесуэле якобы готовят против него заговор с помощью Соединенных Штатов.

Сессия Генеральной Ассамблеи, на заседаниях которой Мадуро не был с 2015 года, открылась во вторник.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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