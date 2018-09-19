Китай резко сократил вложения в американский госдолг

Источник: Reuters

При этом КНР продолжает удерживать лидерство по вложениям в американский госдолг, владея облигациями на $1,171 трлн.

Втрое место занимает Япония, которая, напротив, увеличила вложения в ценные бумаги США, аккумулировав у себя казначейских бумаг минфина на $1,0355 трлн.

С большим отставанием в тройке лидеров Ирландия, у нее $300 млрд вложений в американский госдолг, пишет «РИА Новости».

Россия, которая в последние годы занимала 10−13 место, значительно сократила свои вложения в этот инструмент и на сегодня не входит даже в топ-30 инвесторов в госдолг США.