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08:51 (мск), источник: Известия

Китай резко сократил вложения в американский госдолг

Китай за июль 2018 года сократил инвестиции в американский госдолг на $7,7 млрд. Об этом свидетельствуют обновленные данные минфина США.

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Источник: Reuters

При этом КНР продолжает удерживать лидерство по вложениям в американский госдолг, владея облигациями на $1,171 трлн.

Втрое место занимает Япония, которая, напротив, увеличила вложения в ценные бумаги США, аккумулировав у себя казначейских бумаг минфина на $1,0355 трлн.

С большим отставанием в тройке лидеров Ирландия, у нее $300 млрд вложений в американский госдолг, пишет «РИА Новости».

Россия, которая в последние годы занимала 10−13 место, значительно сократила свои вложения в этот инструмент и на сегодня не входит даже в топ-30 инвесторов в госдолг США.

В апреле РФ избавилась от половины американских бондов, сократив вложения в ценные бумаги казначейства США почти в два раза — до $48,7 млрд.

Россия сократила вложения в госдолг США
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18 июля© Ньюстюб
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