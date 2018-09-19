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10:11 (мск), источник: Интерфакс

Пентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространстве

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU — Операции РФ в киберпространстве направлены на то, чтобы влиять на население США и бросить вызов демократическим процессам, говорится в стратегии Минобороны США.

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Пентагон намерен активизировать меры по обеспечению кибербезопасности в условиях активизации России и Китая в киберпространстве, сообщил телеканал Fox News.

В подготовленном министерством обороны США документе по стратегии в области кибербезопасности, с которым телеканалу удалось ознакомиться, говорится в частности: «Россия использовала киберинформационные операции, чтобы повлиять на наше население и бросить вызов нашим демократическим процессам».

Что касается КНР, то Пентагон отмечает, что Китай стремится красть конфиденциальную информацию у американского правительства и «институтов частного сектора.».

В этих условиях, говорится в документе, Пентагон будет наращивать возможности обороны, чтобы «нарушить или остановить вредоносную киберактивность» в мирное время.

В военное время сформированное недавно киберкомандование США «будет готово действовать вместе с воздушными, сухопутными, морскими и космическими силами» против противников Америки.

Потенциальными врагами США в киберпространстве в документе названы также Иран и КНДР.

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