ВС призовет суды быть гуманнее по делам о репостах

Как стало известно РАПСИ, в проекте постановления ВС РФ акцентирует внимание судов, что посты в соцсетях с признаками разжигания ненависти и вражды не могут считаться преступлением, если они не представляют никакой опасности для общества. Даже формальное попадание под уголовное деяние не может привести к обвинительному приговору, если проступок малозначительный, поясняет он.
Одним из важнейших моментов является рекомендация не строить приговор исключительно на экспертизе: суды не должны слепо доверять экспертам и обязаны помнить, что окончательное решение о наличии в публикации экстремизма принимают именно они.
Высшая инстанция также считает, что судьям необходимо изучать не только спорную информацию, но и всю страницу в соцсети обвиняемого, исследовать контекст публикации и ее влияние на аудиторию.
Верховный суд РФ решил внести поправки в постановление пленума № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 года в связи с возникшими в правоприменительной практике вопросами. Последний раз текст пленума был отредактирован 3 ноября 2016 года.