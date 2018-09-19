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11:23 (мск), источник: РАПСИ

ВС призовет суды быть гуманнее по делам о репостах

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Верховный суд РФ призовёт суды общей юрисдикции быть гуманнее по делам о репостах, 20 сентября состоится заседание пленума, на котором высшая инстанция разъяснит практику применения законодательства по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности.

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Источник: Reuters

Как стало известно РАПСИ, в проекте постановления ВС РФ акцентирует внимание судов, что посты в соцсетях с признаками разжигания ненависти и вражды не могут считаться преступлением, если они не представляют никакой опасности для общества. Даже формальное попадание под уголовное деяние не может привести к обвинительному приговору, если проступок малозначительный, поясняет он.

Одним из важнейших моментов является рекомендация не строить приговор исключительно на экспертизе: суды не должны слепо доверять экспертам и обязаны помнить, что окончательное решение о наличии в публикации экстремизма принимают именно они.

Высшая инстанция также считает, что судьям необходимо изучать не только спорную информацию, но и всю страницу в соцсети обвиняемого, исследовать контекст публикации и ее влияние на аудиторию.

Верховный суд РФ решил внести поправки в постановление пленума № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 года в связи с возникшими в правоприменительной практике вопросами. Последний раз текст пленума был отредактирован 3 ноября 2016 года.

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