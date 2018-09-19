ВС призовет суды быть гуманнее по делам о репостах

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Как стало известно РАПСИ, в проекте постановления ВС РФ акцентирует внимание судов, что посты в соцсетях с признаками разжигания ненависти и вражды не могут считаться преступлением, если они не представляют никакой опасности для общества. Даже формальное попадание под уголовное деяние не может привести к обвинительному приговору, если проступок малозначительный, поясняет он.

Одним из важнейших моментов является рекомендация не строить приговор исключительно на экспертизе: суды не должны слепо доверять экспертам и обязаны помнить, что окончательное решение о наличии в публикации экстремизма принимают именно они.

Высшая инстанция также считает, что судьям необходимо изучать не только спорную информацию, но и всю страницу в соцсети обвиняемого, исследовать контекст публикации и ее влияние на аудиторию.