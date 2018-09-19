В Палестине поддержали Россию в вопросе Крыма

Источник: РИА Новости

«Наша позиция по этой теме достаточно четкая. Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу. Мы выступаем за наше право на самоопределение и считаем, что и любой другой народ имеет такое право», — сказал дипломат.

Нофаль добавил, что в будущем Палестина может признать принадлежность Крыма России на официальном уровне. По его словам, это может произойти после «обсуждения насущных вопросов на двусторонней основе».

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За вхождение в состав России проголосовали 96,77 жителей Республики Крым и 95,6 жителей Севастополя.