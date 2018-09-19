В Палестине поддержали Россию в вопросе Крыма
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Палестинские власти поддерживают позицию Москвы относительно Крыма. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Палестинские власти поддерживают позицию Москвы относительно Крыма. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
«Наша позиция по этой теме достаточно четкая. Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу. Мы выступаем за наше право на самоопределение и считаем, что и любой другой народ имеет такое право», — сказал дипломат.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За вхождение в состав России проголосовали 96,77 жителей Республики Крым и 95,6 жителей Севастополя.
Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».