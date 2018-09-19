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10:28 (мск), источник: РИА Новости

В Палестине поддержали Россию в вопросе Крыма

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Палестинские власти поддерживают позицию Москвы относительно Крыма. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

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Источник: РИА Новости

«Наша позиция по этой теме достаточно четкая. Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу. Мы выступаем за наше право на самоопределение и считаем, что и любой другой народ имеет такое право», — сказал дипломат.

Нофаль добавил, что в будущем Палестина может признать принадлежность Крыма России на официальном уровне. По его словам, это может произойти после «обсуждения насущных вопросов на двусторонней основе».

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За вхождение в состав России проголосовали 96,77 жителей Республики Крым и 95,6 жителей Севастополя.

Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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