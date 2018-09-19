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12:22 (мск), источник: Интерфакс

Отравившаяся в ресторане Солсбери российская модель обвинила спецслужбы РФ в покушении

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU — Пострадавшая Анна Шапиро полагает, что ее хотели убить после того, как она «отвернулась от родины», пишет The Sun.

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11
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11
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Модель Анна Шапиро, госпитализированная вместе с мужем 16 сентября с тяжелым отравлением из одного из ресторанов в британском городе Солсбери, назвала этот инцидент покушением со стороны российских спецслужб, пишет газета The Sun.

Шапиро утверждает, что ее отец был высокопоставленным военным в российской армии, а сама она была вынуждена уехать в Великобританию после «получения писем с угрозами».

По ее словам, ее хотели убить после того, как она «отвернулась от родины».

При этом в британских спецслужбах полагают, что для отравления возможно был использован крысиный яд.

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Шапиро и ее муж Алекс Кинг были госпитализированы 16 сентября из ресторана Prezzo в Солсбери. 42-летний мужчина находится в тяжелом состоянии и борется за свою жизнь, отмечается в сообщении.

Шапиро рассказала, что обнаружила супруга в мужском туалете без сознания с пеной изо рта.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервнопаралитического вещества «Новичок», в Лондоне считают, что российские спецслужбы причастны к этому инциденту. В Москве категорически отвергают эту версию.

Накануне полиция в Солсбери заявила, что недавний инцидент с моделью и ее мужем не связан с «Новичком».

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