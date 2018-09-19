Отравившаяся в ресторане Солсбери российская модель обвинила спецслужбы РФ в покушении
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU — Пострадавшая Анна Шапиро полагает, что ее хотели убить после того, как она «отвернулась от родины», пишет The Sun.
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU — Пострадавшая Анна Шапиро полагает, что ее хотели убить после того, как она «отвернулась от родины», пишет The Sun.
Модель Анна Шапиро, госпитализированная вместе с мужем 16 сентября с тяжелым отравлением из одного из ресторанов в британском городе Солсбери, назвала этот инцидент покушением со стороны российских спецслужб, пишет газета The Sun.
По ее словам, ее хотели убить после того, как она «отвернулась от родины».
При этом в британских спецслужбах полагают, что для отравления возможно был использован крысиный яд.
Шапиро и ее муж Алекс Кинг были госпитализированы 16 сентября из ресторана Prezzo в Солсбери. 42-летний мужчина находится в тяжелом состоянии и борется за свою жизнь, отмечается в сообщении.
В марте 2018 года в Солсбери были отравлены
Накануне полиция в Солсбери заявила, что недавний инцидент с моделью и ее мужем не связан с «Новичком».