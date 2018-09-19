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11:28 (мск), источник: ТАСС

ЦИК рекомендовал признать недействительными итоги выборов губернатора Приморского края

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России предлагает избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными, так как невозможно установить результаты волеизъявления граждан.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом заявила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«В этой ситуации на основании ряда факторов, которые были тщательно проанализированы, мы предложили рекомендовать избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов главы региона недействительными», — сказала она.

Памфилова добавила, что «по завершении изучения всех обстоятельств и выявленных фактов, связанных с возможными нарушениями на досрочных выборах губернатора», соответствующие материалы будут направлены в правоохранительные органы.

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«Изучение поступивших в ЦИК обращений, внутрисистемных данных, а также иной информации из самых разных источников позволяет нам сделать вывод, что в ряде случаев, преимущественно на завершающем этапе, имели место серьезные нарушения законодательства при установлении итогов голосования: вброс избирательных бюллетеней, изменение данных, содержащихся в итоговых протоколах, несоблюдение установленного порядка обработки итогов голосования территориальными избирательными комиссиями, принуждение избирателей к участию в голосовании, подкуп избирателей со стороны кандидатов», — сказала она на заседании комиссии.

В ЦИК поступило более 70 жалоб от обоих кандидатов в губернаторы, в которых они заявляют о взаимных претензиях и нарушениях. «При этом необходимо отметить, что анализ данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий, не позволяет сделать вывод о том, что все нарушения законодательства осуществлялись исключительно с целью обеспечить победу лишь одному из кандидатов», — подчеркивается в документе.

Так, есть ряд участков, где 100% голосов было отдано либо единороссу Андрею Тарасенко, либо коммунисту Андрею Ищенко. Также ЦИК установил, что данные с 13 участков в Находке и Уссурийске были введены в ГАС «Выборы» с существенной задержкой — 10 часов и более.

Глава ЦИК напомнила, что на 13 участках в Советском районе Владивостока были отменены итоги выборов. В списки избирателей на этих участках включено 24 тыс. 246 человек, установить волеизъявление которых невозможно. Как отмечается в справке ЦИК, «в случае возможности установления итогов голосования на данных участках результат мог быть изменен как в сторону кандидата Тарасенко, так и в сторону кандидата Ищенко».

Памфилова указала, что в территориальный избирком, где вносились данные с этих 13 участков, 17 сентября «неоправданно службами МЧС был ограничен доступ под предлогом задымления». «Это привело к дезорганизации и неразберихе в работе избирательной комиссии. В данном случае сохранность избирательной документации не могла быть обеспечена, так как оставалась в помещении комиссии долгое время без охраны, без контроля», — отметила Памфилова.

«Эти факты в совокупности с иными косвенными признаками позволяют с высокой долей вероятности делать выводы, что с данными, содержащимися в протоколах, неизвестными лицами проводились манипуляции с целью напрямую повлиять на результаты выборов», — заключила она.

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