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11:52 (мск), источник: RTVi

Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко не будет участвовать в новых выборах в Приморье, которые назначат через три месяца

Кандидат от «Единой России», врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко не будет участвовать в новых выборах главы региона. Об этом он заявил 19 сентября, передает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

До этого Центризбирком рекомендовал краевой комиссии признать недействительными итоги выборов губернатора Приморья, второй тур которых прошел 16 сентября.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что на выборах были серьезные нарушения: это вбросы, подкуп избирателей и переписывание протоколов.

Она напомнила, что при отмене результатов голосования по закону новые выборы назначаются через три месяца.

Соперник Тарасенко, коммунист Андрей Ищенко до этого прокомментировал RTVI рекомендацию Центризбиркома. Он назвал ее «полным абсурдом». «У нас по законодательству для того, чтобы отменить результаты выборов, должно быть как минимум 25% бюллетеней сфальсифицировано и отменено 25% участков. <…> Мы избрали губернатора», — подчеркнул Ищенко.

Тарасенко согласился с предложением ЦИК об отмене результатов выборов, передает ТАСС. «Это одно из моих тоже главных предложений», — пояснил единоросс.

Я просто сказал, что сегодня обе стороны виноваты и надо как-то выходить из этой ситуации. Потому что обвинять друг друга — это уже не работа.
Андрей Тарасенко
Кандидат от «Единой России», врио губернатора Приморского края

Второй тур выборов в Приморье прошел 16 сентября. До последнего момента на них лидировал кандидат от КПРФ, но после подсчета 99% голосов вперед неожиданно вырвался единоросс. После этого Ищенко заявил о том, что результаты выборов сфальсифицированы и объявил бессрочную голодовку. 17 сентября на центральную площадь Владивостока в поддержку коммуниста вышли несколько сотен человек. В ЦИК тогда сказали, что объявят результаты выборов только после рассмотрения всех жалоб.

Тем не менее, 18 сентября краевая избирательная комиссия присудила победу на выборах Тарасенко.

 Источник в АП: сегодня врио главы Приморья Андрей Тарасенко напишет заявление об отставке
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