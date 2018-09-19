ЦИК усомнился в дееспособности избиркома Приморья
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU — Если региональный избирком не прислушается к рекомендации отменить результаты выборов, это сделает сам ЦИК.
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU — Если региональный избирком не прислушается к рекомендации отменить результаты выборов, это сделает сам ЦИК.
У членов Центральной избирательной комиссии РФ возник вопрос о том, может ли избирательная комиссия Приморского края исполнять свои функции после нарушений, допущенных на выборах краевого губернатора.
«Речь идет о системных, хорошо продуманных нарушениях, которые привели к тому результату, который мы с вами наблюдаем», — сказал член Центризбиркома Борис Эбзеев на заседании ЦИК.
Он отметил, что краевой избирком не смог обеспечить «выполнение конституционных требований и нашего электорального законодательства».
Между тем глава ЦИК Элла Памфилова не согласилась с низкой оценкой деятельности избиркома Приморья. «Позвольте не согласиться с такой оценкой избиркома Приморья. Наоборот, благодарности Татьяне Валерьевне (главе избиркома Приморья), членам избиркома, они оперативно работали и взаимодействовали с нами», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Ранее ЦИК РФ рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты второго тура губернаторских выборов недействительными.
В Центризбиркоме также заявляли, что, если избирком Приморья не последует рекомендации, то выборы отменит Центризбирком РФ.
ЦИК принял постановление, в котором рекомендует признать результаты выборов недействительными. Информация о возможных нарушениях на выборах в Приморье будет направлена в федеральные правоохранительные органы.