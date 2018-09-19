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13:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен Андрей Ищенко

19 сентября ЦИК рекомендовал признать недействительными итоги второго тура губернаторских выборов в Приморском крае, в котором участвовали кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. Подробности биографии господина Ищенко — в справке «Ъ».

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Источник: РИА "Новости"

Ищенко Андрей Сергеевич родился 9 марта 1981 года в Лесозаводске Приморского края. Окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (2004).

В 2005 году получил должность 3-го помощника капитана в Дальневосточном морском пароходстве. За пять лет работы на предприятии дослужился до старшего помощника капитана. В 2011 году занял должность помощника директора инвестиционной компании «Восточные ворота», занимающейся строительством.

В 2014 году возглавил компанию «Аврора-Строй», специализирующуюся на жилищном строительстве. В сентябре 2016 года был избран депутатом заксобрания Приморского края на непостоянной основе. Председатель правления приморского регионального отделения общероссийской общественной организации «Дети войны». Президент благотворительного фонда «Вместе сможем больше» города Владивостока. Вице-президент Федерации кикбоксинга Приморского края.

В единый день голосования 9 сентября 2018 года занял второе место в первом туре выборов губернатора Приморского края, набрав 24,63% голосов. Его соперник Андрей Тарасенко набрал 46,56% голосов.

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