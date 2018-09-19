Выборы в Приморье остались без результатов

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Выборы в Приморье состоялись, но признать их результаты не представляется возможным. Такую рекомендацию избирательной комиссии Приморского края дал Центризбирком (ЦИК). Сразу после этого врио главы региона и кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко сначала заявил, что в случае назначения новых выборов он в них участвовать не будет, впрочем, вскоре он мнение поменял. Коммунист Андрей Ищенко к новым выборам готов. По сведениям «Ъ», у лидера КПРФ Геннадия Зюганова была возможность лично обсудить ситуацию с представителями администрации президента.

По словам председателя ЦИКа Эллы Памфиловой, результат волеизъявления граждан в Приморском крае определить не представляется возможным, так как итоговая разница между кандидатами Андреем Тарасенко и Андреем Ищенко была минимальной (253,2 тыс. и 245,5 тыс. голосов соответственно), а на 13 УИК, где были отменены результаты, голосовало больше 24 тыс. человек.

Госпожа Памфилова призвала приморскую избирательную комиссию итоги выборов признать недействительными, а результаты проверок направить в федеральные правоохранительные органы. По ее словам, «ЦИК еще 17 сентября готов был отменить итоги выборов в Приморье по тем фактам, которые к нам пришли. Но нужно было обоснование, нужно было собрать аргументацию, чтобы это стало возможно».

Новость Чем известен Андрей Тарасенко

При этом глава ЦИКа подчеркнула, что, по ее мнению, кампания и сами дни голосования шли «без особых происшествий», и похвалила приморский избирком за организацию выборов. «Несколько локальных точек, которые перечеркнули честную добросовестную прозрачную работу огромного числа людей, нам очень обидно», — заявила госпожа Памфилова. Некоторые члены ЦИКа с такой оценкой не согласны. «Речь идет о системных, хорошо продуманных нарушениях, которые привели к тому результату, который мы с вами наблюдаем. Сложилась экстраординарная ситуация, и с этой точки зрения у меня возникает вопрос, насколько дееспособна избирательская комиссия Приморского края», — сказал член комиссии Борис Эбзеев.

Элла Памфилова отметила, что в случае поддержки приморским избиркомом рекомендации ЦИКа следующие выборы по закону должны быть назначены через три месяца. Член крайизбиркома с правом решающего голоса от КПРФ Сергей Дикусар сообщил «Ъ», что сегодня комиссия принимать решение не будет, заседание назначено на завтра.

Единоросс Андрей Тарасенко заявил о поддержке предложения главы ЦИКа об отмене результатов второго тура выборов в Приморье. «Это одно из моих тоже главных предложений. Я просто сказал, что сегодня обе стороны виноваты и надо как-то выходить из этой ситуации. Потому что обвинять друг друга — это уже не работа. Я уже не буду участвовать в выборах», — заявил он агентству ТАСС. Впрочем, позже господин Тарасенко свое мнение изменил. «Давайте остановимся пока на том, что на третий тур надо идти», — сказал он на митинге своим сторонникам.

Новость Чем известен Андрей Ищенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Андрей Тарасенко остается врио губернатора, в случае решений с его стороны или со стороны президента об этом будет сообщено. По сведениям «Ъ», в течение ближайших недель в Приморский край все-таки будет назначен новый и. о. главы.

Коммунист Андрей Ищенко отмену выборов не поддержал. «Они отбирают власть у народа, отменяют его волеизъявление», — заявил господин Ищенко. На вопрос «Ъ», готов ли он участвовать в новых выборах, ответил: «Решение принимает руководство партии. Если меня выдвинут, я пойду».

По словам собеседников «Ъ» в КПРФ, у лидера партии Геннадия Зюганова была возможность обсудить ситуацию с выборами в Приморье с представителями Кремля. По сведениям «Ъ», вопрос он мог обсудить вчера в кулуарах, посетив инаугурацию мэра Москвы Сергея Собянина, на которую приходил и президент Владимир Путин. Геннадий Зюганов сказал «Ъ», что вчера личной встречи с президентом у него не было, но он подготовит информацию о выборах в Приморье.

«Сейчас события в Советском ТИК Владивостока и особенно в Уссурийске должны быть во внимании правоохранительных органов — прокуратуры и Следственного комитета», — заявил «Ъ» лидер КПРФ.

В партии дополнительно проанализируют, каковы последствия решения ЦИКа. Сейчас в Приморье работает рабочая группа ЦИКа. Утром кандидат КПРФ Андрей Ищенко передал материалы о нарушениях члену комиссии Сиябшаху Шапиеву.