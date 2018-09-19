Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Израилю захотели показать силу «Искандеров» после случая с Ил-20
Американка разогналась на велосипеде почти до 300 км/ч (видео)
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
В Москве собирают подписи против установки памятника Алабяну
Реакция Трампа на гибель российского Ил-20
На Дальнем Востоке стартовали масштабные военные учения На Дальнем Востоке начались маневры войск «Восток-2018»
Сирия итоги за сутки: пленный террорист ИГ выдал США
Борющаяся с раком ведущая объявила о скорой смерти
Беременная Собчак выберет личного помощника в новом шоу
Асмус, Гусева и Домогаров снимаются вместе: фото с площадки
«Не могла уйти нормально?» Тутберидзе жестко ответила Медведевой
Сенсация будет, и это не поражение «Трактора». Интриги дня КХЛ
23-летнюю чемпионку Европы Диану Каратееву нашли мертвой
Кремль сделал заявление после гибели Ил-20
В Москве в ДТП пострадали «Гелик», «Бентли» и «Ламбо» (видео)
Как сильно в России скручивают пробег: есть ответ
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Горячую воду в России будут отключать на три дня
Фоторепортажи
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
17Идем на «Восток»
13:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Выборы в Приморье остались без результатов

Следующие состоятся через три месяца, список участников неизвестен.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Выборы в Приморье состоялись, но признать их результаты не представляется возможным. Такую рекомендацию избирательной комиссии Приморского края дал Центризбирком (ЦИК). Сразу после этого врио главы региона и кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко сначала заявил, что в случае назначения новых выборов он в них участвовать не будет, впрочем, вскоре он мнение поменял. Коммунист Андрей Ищенко к новым выборам готов. По сведениям «Ъ», у лидера КПРФ Геннадия Зюганова была возможность лично обсудить ситуацию с представителями администрации президента.

По словам председателя ЦИКа Эллы Памфиловой, результат волеизъявления граждан в Приморском крае определить не представляется возможным, так как итоговая разница между кандидатами Андреем Тарасенко и Андреем Ищенко была минимальной (253,2 тыс. и 245,5 тыс. голосов соответственно), а на 13 УИК, где были отменены результаты, голосовало больше 24 тыс. человек.

Госпожа Памфилова призвала приморскую избирательную комиссию итоги выборов признать недействительными, а результаты проверок направить в федеральные правоохранительные органы. По ее словам, «ЦИК еще 17 сентября готов был отменить итоги выборов в Приморье по тем фактам, которые к нам пришли. Но нужно было обоснование, нужно было собрать аргументацию, чтобы это стало возможно».

Новость
Чем известен Андрей Тарасенко

При этом глава ЦИКа подчеркнула, что, по ее мнению, кампания и сами дни голосования шли «без особых происшествий», и похвалила приморский избирком за организацию выборов. «Несколько локальных точек, которые перечеркнули честную добросовестную прозрачную работу огромного числа людей, нам очень обидно», — заявила госпожа Памфилова. Некоторые члены ЦИКа с такой оценкой не согласны. «Речь идет о системных, хорошо продуманных нарушениях, которые привели к тому результату, который мы с вами наблюдаем. Сложилась экстраординарная ситуация, и с этой точки зрения у меня возникает вопрос, насколько дееспособна избирательская комиссия Приморского края», — сказал член комиссии Борис Эбзеев.

Элла Памфилова отметила, что в случае поддержки приморским избиркомом рекомендации ЦИКа следующие выборы по закону должны быть назначены через три месяца. Член крайизбиркома с правом решающего голоса от КПРФ Сергей Дикусар сообщил «Ъ», что сегодня комиссия принимать решение не будет, заседание назначено на завтра.

Единоросс Андрей Тарасенко заявил о поддержке предложения главы ЦИКа об отмене результатов второго тура выборов в Приморье. «Это одно из моих тоже главных предложений. Я просто сказал, что сегодня обе стороны виноваты и надо как-то выходить из этой ситуации. Потому что обвинять друг друга — это уже не работа. Я уже не буду участвовать в выборах», — заявил он агентству ТАСС. Впрочем, позже господин Тарасенко свое мнение изменил. «Давайте остановимся пока на том, что на третий тур надо идти», — сказал он на митинге своим сторонникам.

Новость
Чем известен Андрей Ищенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Андрей Тарасенко остается врио губернатора, в случае решений с его стороны или со стороны президента об этом будет сообщено. По сведениям «Ъ», в течение ближайших недель в Приморский край все-таки будет назначен новый и. о. главы.

Коммунист Андрей Ищенко отмену выборов не поддержал. «Они отбирают власть у народа, отменяют его волеизъявление», — заявил господин Ищенко. На вопрос «Ъ», готов ли он участвовать в новых выборах, ответил: «Решение принимает руководство партии. Если меня выдвинут, я пойду».

По словам собеседников «Ъ» в КПРФ, у лидера партии Геннадия Зюганова была возможность обсудить ситуацию с выборами в Приморье с представителями Кремля. По сведениям «Ъ», вопрос он мог обсудить вчера в кулуарах, посетив инаугурацию мэра Москвы Сергея Собянина, на которую приходил и президент Владимир Путин. Геннадий Зюганов сказал «Ъ», что вчера личной встречи с президентом у него не было, но он подготовит информацию о выборах в Приморье.

«Сейчас события в Советском ТИК Владивостока и особенно в Уссурийске должны быть во внимании правоохранительных органов — прокуратуры и Следственного комитета», — заявил «Ъ» лидер КПРФ.

В партии дополнительно проанализируют, каковы последствия решения ЦИКа. Сейчас в Приморье работает рабочая группа ЦИКа. Утром кандидат КПРФ Андрей Ищенко передал материалы о нарушениях члену комиссии Сиябшаху Шапиеву.

Екатерина Гробман, Максим Иванов, Алексей Чернышев, Владивосток

 Как Трамп уронил курс доллара
Россиян предупредили об угрозе: что ждет экономику до конца 2018 года
Кремль поддержал решение ЦИК по выборам губернатора в Приморье
Секреты опытных путешественников: как выспаться в полете
Работодатели поделились самыми нелепыми собеседованиями
Власти снова озаботились карточными переводами россиян
Голос Бузовой без фонограммы вызвал бурную реакцию фанатов
Три человека умерли от рака после пересадки органов женщины
Возврат гарантирован. Рэкетиры приходят на смену коллекторам
Спорт
Семину скучно в чемпионате России. Ему нужна Лига чемпионов Тренеру «Локомотива» интересно только в Европе
Hi-Tech
Раскрыт секрет легендарной стрелялки Оказывается, в нее можно играть вдвоем.
Авто
В Москве в ДТП пострадали «Гелик», «Бентли» и «Ламбо» Виновником аварии оказался водитель Lamborghini: сначала автомобиль столкнулся с Audi, а затем спорткар отбросило на припаркованные машины
Кино
Беременная Собчак выберет личного помощника в новом шоу Ведущая запускает новый проект «Собчак слезам не верит» на канале «Муз-ТВ»
Недвижимость
Названы регионы России с самыми низкими расходами на ЖКХ
России предрекли дачный провал
Как дизайнер обустроила квартиру с неудачной планировкой
История россиянки о жизни в Германии
Горячие темы на «Детях»
Cat Что будет в старости? 417
Неизвестно Парень уехал в другую страну на постоянную работу. 385
Ваше Величество Блондинка или брюнетка? 321
Vikki Сижу реву 292
Леди
10 глупых привычек, с которыми надо расстаться к 35 годам Если привычка — вторая натура, то эта горячая десятка точно не идет нам на пользу. Вычеркиваем постепенно и планомерно.
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь