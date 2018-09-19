Как проходит процедура отмены выборов глав субъектов России

19 сентября 2018 года Центральная избирательная комиссия РФ на своем заседании приняла решение рекомендовать избиркому Приморского края отменить итоги выборов губернатора, состоявшихся 16 сентября.
В постановлении ЦИК указано, что «в сложившейся ситуации невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей на основании представленных протоколов об итогах голосования территориальных избирательных комиссий».
Редакция
Согласно российскому избирательному законодательству, результаты выборов в РФ могут быть отменены путем признания их недействительными или несостоявшимися. Правовые нормы принятия данного решения прописаны в федеральном законе от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также в избирательных кодексах (законах) субъектов Федерации.
Выборы признаются недействительными в трех случаях:
Выборы глав регионов могут быть признаны несостоявшимися:
До установления итогов голосования вышестоящий избирком может отменить решение нижестоящей комиссии об итогах голосования, если посчитает, что выборы или подсчет голосов проводились с нарушением избирательного законодательства. В этом случае назначается повторный подсчет голосов, а если допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, то выборы признаются недействительными.
Заявление об отмене решения комиссии об итогах голосования может быть подано в суд в течение 10 дней со дня его принятия, а заявление об отмене результатов выборов — в течение трех месяцев со дня их официального опубликования. Суд обязан вынести решение в течение двух месяцев.
Повторные выборы назначаются, если основные выборы были признаны недействительными или несостоявшимися, либо избранный кандидат не сложил с себя полномочия, несовместимые со статусом выборного должностного лица.
Если глава региона не был избран, то повторные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня основных выборов. В остальных случаях они могут быть назначены в единый день голосования в РФ, то есть во второе воскресенье сентября, либо в иной день, но не позднее чем через год «со дня появления основания для проведения повторных выборов». До избрания и вступления в должность нового главы региона его обязанности исполняет лицо, назначенное президентом РФ.