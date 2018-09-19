Приморский избирком 20 сентября примет решение по отмене итогов выборов

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Заседание по этому вопросу состоится завтра в 14:00. ЦИК рекомендовал нам принять решение — признать результаты недействительными. Наталья Камаева секретарь крайизбиркома

В воскресенье 16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводят акции протеста.

ЦИК РФ рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора региона недействительными в связи с многочисленными нарушениями.

В ЦИК также заявляли, что если избирком Приморья не последует рекомендации, то выборы отменит Центризбирком РФ.