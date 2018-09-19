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14:41 (мск), источник: Интерфакс

Приморский избирком 20 сентября примет решение по отмене итогов выборов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU — Крайизбирком Приморья в предстоящий четверг 20 сентября проведет заседание, на котором примет решение о судьбе выборов губернатора региона.

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Источник: Reuters
Заседание по этому вопросу состоится завтра в 14:00. ЦИК рекомендовал нам принять решение — признать результаты недействительными.
Наталья Камаева
секретарь крайизбиркома

В воскресенье 16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводят акции протеста.

ЦИК РФ рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора региона недействительными в связи с многочисленными нарушениями.

В ЦИК также заявляли, что если избирком Приморья не последует рекомендации, то выборы отменит Центризбирком РФ.

Член Центризбиркома Борис Эбзеев отметил, что у членов Центральной избирательной комиссии РФ возник вопрос о том, может ли избирательная комиссия Приморского края исполнять свои функции после нарушений, допущенных на выборах краевого губернатора.

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