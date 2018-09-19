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18:31 (мск), источник: Ведомости

Губернатор Орлова попросила поддержки у народа

Перед вторым туром выборов во Владимирской области она признала ошибки и обещала обновить команду.

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Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова, не сумевшая выиграть в первом туре выборов 9 сентября у соперника из ЛДПР, сегодня обратилась к жителям области за поддержкой. Второй тур выборов во Владимирской области состоится уже через три дня — в воскресенье 23 сентября.

«Скажу честно, не ожидала, что первый тур пройдет так, как он прошел. И, конечно же, переживаю», — сказала Орлова в видеообращении.

Затем она частично признала свои ошибки, отметив, впрочем, что достигнутые позитивные результаты реальны, но не до всех жителей удалось «достучаться». Губернатор обещала работать «со всеми, кто заинтересован в развитии области» и допустить в свою команду новых людей.

«Уважаемые жители Владимирской области! Если вы поддержите меня, то впредь все значимые шаги будем предпринимать только вместе», — обратилась Орлова к народу.

«Скажу вам прямо: сегодня я прошу вашей поддержки. Потому что доверие людей — это главное. И я это очень четко поняла. Спасибо вам!», — завершила губернатор.

Во втором туре 23 сентября Орлова вновь встретится с Владимиром Сипягиным из ЛДПР. В первом туре она опередила его несущественно — 36,5% против 31,3% — при явке 33%. Политологи указывали, что у Орловой тяжелая электоральная ситуация в условиях элитного противостояния во Владимире.

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