Асад направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением Ил-20

Источник: AP 2018

По их данным, в телеграмме Асад отметил, что причиной катастрофы, по его мнению, стали «заносчивые» действия Израиля. Также сирийский президент выразил надежду на продолжение совместной с Россией борьбы против терроризма.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент Сирии Башар Асад не звонил президенту России Владимиру Путину после того, как сирийскими ПВО был сбит российский самолет Ил-20. Отвечая на вопрос о том, звонил ли Асад российскому президенту, он сказал: «Нет».

Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 вечером 17 сентября.