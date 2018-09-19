Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собаки похожи на своих хозяев. Фотопруф
Пассажиру пришлось сесть за руль такси из-за пьяного водителя
Дети Пугачевой и Галкина с размахом отпраздновали день рождения
России предрекли дачный провал
Участники шоу «Замуж за Бузову» устроили драку
Возврат гарантированРэкетиры приходят на смену коллекторам
Шаманов назвал ответные меры после инцидента с Ил-20 в небе Сирии
Красовский посмеялся над Петровым и Бошировым
Асмус, Гусева и Домогаров снимаются вместе: фото с площадки
Жена Эрнста снимается в сериале «Содержанки»
Понарошку едва спаслась от изнасилования дельфином - СМИ
Беременная Антонова заявила об уходе из театра
Россиянка о месте в Таиланде: жить можно бесплатно сколько угодно
Владелица магазина испугалась, узнав, что изменила
Татьяна Навка обтянула округлившийся живот - фото
Малахов развлекается в Тбилиси с новой пассией
Как дизайнер обустроила квартиру с неудачной планировкой
России предрекли дачный провал
Фоторепортажи
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
23:22 (мск), источник: Интерфакс

Асад направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением Ил-20

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU — Президент Сирии Башар Асад в четверг направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением 17 сентября у сирийских берегов российского самолета Ил-20, сообщают официальные сирийские СМИ.

Наверх
Источник: AP 2018

По их данным, в телеграмме Асад отметил, что причиной катастрофы, по его мнению, стали «заносчивые» действия Израиля. Также сирийский президент выразил надежду на продолжение совместной с Россией борьбы против терроризма.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент Сирии Башар Асад не звонил президенту России Владимиру Путину после того, как сирийскими ПВО был сбит российский самолет Ил-20. Отвечая на вопрос о том, звонил ли Асад российскому президенту, он сказал: «Нет».

Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 вечером 17 сентября.

В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские самолеты и что Израиль предупредил РФ о готовящейся атаке в Сирии всего за минуту до ее начала. Со своей стороны в Армии обороны Израиля возложили ответственность за случайный инцидент на Сирию, отметив, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.

В России увеличилась убыль населения
Утвержден график выходных и праздничных дней на 2019 год
ЦСКА сыграл вничью на старте Лиги чемпионов
Психолог: рабочий день должен заканчиваться в 15 часов
Роналду заплакал после удаления в матче Лиги чемпионов
В Австралии задержали подкладывавшего иглы в клубнику
Стрельба Путина из новой снайперской винтовки попала на видео
Спорт
Невыездная: Загитову не пустили на соревнования Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пропустит свой первый официальный турнир в сезоне - Мемориал Непелы - из-за проблем с документами
Hi-Tech
Раскрыт секрет легендарной стрелялки Оказывается, в нее можно играть вдвоем.
Авто
Новый Volkswagen Transporter: революционный дизайн (ретро) Новое – уже седьмое по счету – поколение Volkswagen Transporter будет построено на совершенно новой платформе
Кино
Участники шоу «Замуж за Бузову» устроили драку Ольга Бузова продолжает искать любовь на собственном реалити-шоу
Недвижимость
Названы регионы России с самыми низкими расходами на ЖКХ
Как дизайнер обустроила квартиру с неудачной планировкой
История россиянки о жизни в Германии
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Дети
Ксения Собчак станет мамой во второй раз Беременность ведущей уже замечают окружающие
Леди
10 глупых привычек, с которыми надо расстаться к 35 годам Если привычка — вторая натура, то эта горячая десятка точно не идет нам на пользу. Вычеркиваем постепенно и планомерно.
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь