Сирийская армия отрезала ИГ доступ к воде
Отряды террористов на юге Сирии остались без источников питья после наступления на них правительственной армии. Об этом пишет издание
Отряды террористов на юге Сирии остались без источников питья после наступления на них правительственной армии. Об этом пишет издание
Сирийская Арабская Армия (САА) сообщила, что в результате наступления в регионе
По информации
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, против них — умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками или разгроме их сил появляются все чаще. Единственным регионом страны, который все еще не контролируется правительством, пока остается северная провинция Идлиб.