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05:17 (мск), источник: РИА Новости

Секретарь избиркома Приморья поддержал ЦИК в вопросе отмены итогов выборов

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Секретарь избирательной комиссии Приморского края Наталья Камаева заявила РИА Новости, что поддерживает позицию ЦИК о необходимости отмены результатов выборов главы региона.

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Источник: РИА Новости

«Я поддерживаю позицию ЦИК по отмене итогов выборов. Но как проголосуют другие 14 членов комиссии, станет известно по итогам заседания, которое состоится сегодня в 14.00 (07.00 мск), — сказала Камаева РИА Новости.

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал Ищенко. После подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал соперника на 0,5 процентных пункта и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%.

После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и на заседании в среду рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья.

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