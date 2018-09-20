Секретарь избиркома Приморья поддержал ЦИК в вопросе отмены итогов выборов

Источник: РИА Новости

«Я поддерживаю позицию ЦИК по отмене итогов выборов. Но как проголосуют другие 14 членов комиссии, станет известно по итогам заседания, которое состоится сегодня в 14.00 (07.00 мск), — сказала Камаева РИА Новости.

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал Ищенко. После подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал соперника на 0,5 процентных пункта и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%.