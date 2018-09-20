Трамп назвал самую большую ошибку в истории США
Президент США Дональд Трамп считает, что самой большой ошибкой в истории страны было решение
Президент США Дональд Трамп считает, что самой большой ошибкой в истории страны было решение
«Самая большая ошибка, совершенная в истории нашей страны — это ввод войск на Ближний Восток президентом Бушем. Хоть Обама (бывший президент Барак Обама) и совершил ошибку [приняв решение о выводе войск], но вводить их туда, по моему мнению, было самой большой ошибкой», — сказал американский лидер.
«Соединенные Штаты потратили $7 трлн на Ближний Восток. $7 трлн и миллионы жизней, я учитываю потери с обеих сторон. Миллионы жизней», — сказал он. При этом, по данным Пентагона, Вашингтон потратил на операции в Ираке, Афганистане и Сирии $1,52 трлн.
США вторглись на Ближний Восток в 2001 году после теракта 11 сентября, унесшего жизни 3 тыс. человек. Тогдашний президент Джордж
19 сентября Трамп заявил, что в ближайшее время США примут решение о целесообразности продолжения пребывания в Сирии.