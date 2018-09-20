Памфилова: на выборах в Приморье был захват ТИКов и массовые вбросы

Источник: РИА "Новости"

«Жалоб не было особых до того момента, когда за 98% уже перевалило, тут начались чудеса. Если говорить, самые две тяжелые точки, два аспекта, которые мы отследили в системе ГАС “Выборы” — это 19 участков избирательных в Артеме, Уссурийске, где неожиданно, когда за 90% ввода перевалило, вдруг пошли повторные вводы протоколов, и мы видим, что там, очевидно, были переписаны протоколы и вбросы», — заявила Памфилова, добавив, что подобные нарушения делаются от убогости ума и непрофессионализма.

По ее словам, около 14,5 тыс. голосов были прибавлены в пользу Тарасенко, а затем, после введения 91,5% протоколов их ввод прекратился, потому что в Советском районе Владивостока ставились помехи работе местного ТИКа.

Причем, делали это, как утверждает Памфилова, представители аппарата Госдумы из фракции КПРФ. Затем в связи с якобы задымлением были вызваны представители МЧС, которые заблокировали работу комиссии как раз в момент начала ввода протоколов.

«Произошёл захват этого ТИКа непонятными людьми… повод был — мнимое задымление. В результате комиссия потеряла контроль над документами по 13 участкам, где могли проголосовать до 24 тыс. избирателей», — отметила председатель ЦИК, добавив, что все эти действия носят уголовный характер.