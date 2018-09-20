Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Младшая из сестер-убийц не выдержала: вердикт следствия
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
Елизавета Боярская показала подросшего сына
России предрекли дачный провал
Реакция Трампа на гибель российского Ил-20
Возврат гарантированРэкетиры приходят на смену коллекторам
Ксения Собчак станет мамой во второй раз
Идентичные сестры-близнецы родили в один день
Асмус, Гусева и Домогаров снимаются вместе: фото с площадки
Жена Эрнста снимается в сериале «Содержанки»
40-летняя певица Карлеуша выставляет свое тело напоказ - фото
Понарошку едва спаслась от изнасилования дельфином
Похудевшая Елена Малышева кардинально сменила имидж
Голос Бузовой без фонограммы шокировал фанатов
В Москве в ДТП пострадали «Гелик», «Бентли» и «Ламбо» (видео)
Как сильно в России скручивают пробег: есть ответ
В Москве собирают подписи против установки памятника Алабяну
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
Фоторепортажи
12Торжества в честь 70-летия КНДР
8Брифинг Министерства обороны РФ по крушению «Боинга-777»
06:19 (мск), источник: ИА REGNUM

Памфилова: на выборах в Приморье был захват ТИКов и массовые вбросы

О захватах ТИКов и огромных по масштабам вбросах, носящих уголовный характер, на выборах губернатора Приморского края рассказала 19 сентября председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Жалоб не было особых до того момента, когда за 98% уже перевалило, тут начались чудеса. Если говорить, самые две тяжелые точки, два аспекта, которые мы отследили в системе ГАС “Выборы” — это 19 участков избирательных в Артеме, Уссурийске, где неожиданно, когда за 90% ввода перевалило, вдруг пошли повторные вводы протоколов, и мы видим, что там, очевидно, были переписаны протоколы и вбросы», — заявила Памфилова, добавив, что подобные нарушения делаются от убогости ума и непрофессионализма.

По ее словам, около 14,5 тыс. голосов были прибавлены в пользу Тарасенко, а затем, после введения 91,5% протоколов их ввод прекратился, потому что в Советском районе Владивостока ставились помехи работе местного ТИКа.

Причем, делали это, как утверждает Памфилова, представители аппарата Госдумы из фракции КПРФ. Затем в связи с якобы задымлением были вызваны представители МЧС, которые заблокировали работу комиссии как раз в момент начала ввода протоколов.

«Произошёл захват этого ТИКа непонятными людьми… повод был — мнимое задымление. В результате комиссия потеряла контроль над документами по 13 участкам, где могли проголосовать до 24 тыс. избирателей», — отметила председатель ЦИК, добавив, что все эти действия носят уголовный характер.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия России обнулила результаты выборов губернатора Приморского края и назначила новое голосование через три месяца. Отметим также, что в первом туре голосования, который состоялся 9 сентября текущего года ни один из кандидатов не смог получить более 50% голосов. В итоге во втором туре приняли участие кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и кандидат от КПРФ Андрей Тарасенко. Второй тур голосования закончился незатихающим скандалом на почве фальсификаций.

National Interest: Трамп толкает союзников США в объятия России и Китая
В России увеличилась убыль населения
Трамп назвал самую большую ошибку в истории США
Утвержден график выходных и праздничных дней на 2019 год
Активная работа и воспитание детей довели ведущую до депрессии
Роналду получил красную карточку и заплакал
Автомобиль с рыбаками ушел под воду в Хабаровском крае
Психолог Адам Грант: рабочий день должен заканчиваться в 15:00
Спорт
ЦСКА вырывает самые важные очки в Лиге чемпионов Московский клуб начал 12-й подряд евросезон с самой легкой командой в группе — чешской «Викторией»
Hi-Tech
Раскрыт секрет легендарной стрелялки Оказывается, в нее можно играть вдвоем.
Авто
Новый Volkswagen Transporter: революционный дизайн (ретро) Новое – уже седьмое по счету – поколение Volkswagen Transporter будет построено на совершенно новой платформе
Кино
Участники шоу «Замуж за Бузову» устроили драку Ольга Бузова продолжает искать любовь на собственном реалити-шоу
Недвижимость
Названы регионы России с самыми низкими расходами на ЖКХ
России предрекли дачный провал
Как дизайнер обустроила квартиру с неудачной планировкой
История россиянки о жизни в Германии
Дети
Ксения Собчак станет мамой во второй раз Беременность ведущей уже замечают окружающие
Леди
10 глупых привычек, с которыми надо расстаться к 35 годам Если привычка — вторая натура, то эта горячая десятка точно не идет нам на пользу. Вычеркиваем постепенно и планомерно.
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь