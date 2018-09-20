Помпео счел Китай большей угрозой для США, чем Россию

Источник: AP 2018

«Россия ведет себя агрессивно. Россия пытается вмешиваться в наши выборы. Россия под руководством Владимира Путина остается “забиякой”. Мы должны давать отпор и сдерживать их, где только можем», — сказал Помпео, отвечая на вопрос, кто угрожает Вашингтону больше — Москва или Пекин.

Но если посмотреть в долгосрочной перспективе на угрозы жизненному укладу американцев, которые создают риски для продолжения экономического роста Америки, Китай выступает намного большей угрозой для США. Майк Помпео госсекретарь США

Стратегия по кибербезопасности

Ранее Fox News сообщил, что Пентагон включил Россию и Китай в список основных угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности. Как говорится в документе, США сталкиваются с «неминуемым и неприемлемым риском» со стороны «вредоносной кибердеятельности» и «были вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией».

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя это решение, отметил, что оно может послужить поводом для кибератак со стороны США на Россию и Китай.

Российское «вмешательство»

Американские спецслужбы обвинили Россию во «вмешательстве в выборы» в 2016 году. На протяжении последнего времени показания по делу давали многие близкие к Трампу люди.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.

И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения «абсолютно голословными». Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал, что никаких фактов, подтверждающих «вмешательство», нет.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы. Документ предусматривает введение санкций против иностранных граждан и организаций, которых подозревают во вмешательстве путем «кибератак или другим образом».

Санкции включают заморозку активов, ограничение на экспорт и импорт, запрет на получение инвестиций от американцев и другие меры.