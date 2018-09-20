Помпео счел Китай большей угрозой для США, чем Россию
ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Американский госсекретарь Майк Помпео считает Китай гораздо большей угрозой для США, чем Россию. Об этом он заявил в интервью Fox News.
ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Американский госсекретарь Майк Помпео считает Китай гораздо большей угрозой для США, чем Россию. Об этом он заявил в интервью Fox News.
«Россия ведет себя агрессивно. Россия пытается вмешиваться в наши выборы. Россия под руководством Владимира Путина остается “забиякой”. Мы должны давать отпор и сдерживать их, где только можем», — сказал Помпео, отвечая на вопрос, кто угрожает Вашингтону больше — Москва или Пекин.
Но если посмотреть в долгосрочной перспективе на угрозы жизненному укладу американцев, которые создают риски для продолжения экономического роста Америки, Китай выступает намного большей угрозой для США.
Ранее Fox News сообщил, что Пентагон включил Россию и Китай в список основных угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности. Как говорится в документе, США сталкиваются с «неминуемым и неприемлемым риском» со стороны «вредоносной кибердеятельности» и «были вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией».
Американские спецслужбы обвинили Россию во «вмешательстве в выборы» в 2016 году. На протяжении последнего времени показания по делу давали многие близкие к Трампу люди.
Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.
И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали.
На прошлой неделе президент Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы. Документ предусматривает введение санкций против иностранных граждан и организаций, которых подозревают во вмешательстве путем «кибератак или другим образом».
Ограничительные меры будут вводиться также за распространение пропаганды и дезинформацию.