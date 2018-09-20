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08:22 (мск), источник: Ведомости

Избирком Приморья отменил результаты губернаторских выборов

Избирательная комиссия Приморского края отменила результаты губернаторских выборов, сообщает «Интерфакс». За это решение проголосовали 12 из 13 членов комиссии, 1 против.

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Источник: РИА "Новости"

«Итоги выборов невозможно признать достоверными. Краевая избирательная комиссия учитывает, что существенные нарушения голосования могут служить основанием для признания выборов незаконными», — заявила председатель крайизбиркома Татьяна Гладких, вынося на голосование вопрос о признании выборов недействительными.

Ранее Центризбирком рекомендовал избиркому региона отменить итоги выборов из-за «целого ряда факторов». Невозможно с достоверностью определить, в чью сторону мог быть перевес голосов, объяснял ЦИК.

В регионе прошло два тура губернаторских выборов. Первый состоялся в единый день голосования 9 сентября. На них кандидат «Единой России» Андрей Тарасенко набрал 46,56%, а кандидат КПРФ Андрей Ищенко — 24,64%. Из-за того, что никто из участников не смог преодолеть порог в 50%, в регионе назначили второй тур.

Рекомендация ЦИКа

ЦИК направил в Приморье комиссию для проверки результатов голосования на выборах губернатора края во втором туре. На сегодняшний день в приморский избирком поступило более 200 жалоб на нарушения на выборах, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства. Накануне сообщалось о 60 жалобах.

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«Два представителя работают во Владивостоке, два представителя уже поехали по районам — Советский район, Артем», — рассказывала представитель краевого избиркома Наталья Камаева. По ее словам, представители ЦИК, вероятно, посетят и другие районы, а также пообщаются с кандидатами, которые участвовали во втором туре. Параллельно доследственную проверку проводят сотрудники приморского управления СК.

Второй тур выборов в регионе прошел в воскресенье, 16 сентября. С самого начала лидировал кандидат от КПРФ, но во время подсчета последних протоколов единороссу удалось вырваться вперед. По итогам обработки 100% протоколов Ищенко набрал всего на 7650 голосов меньше своего соперника. Обе стороны начали обвинять друг друга в фальсификациях. Например, КПРФ сообщала, что готовит судебные иски для опротестования итогов выборов по Артему, Уссурийску, Находке и Советскому району Владивостока. Кроме того, Ищенко заявил о «воровстве голосов» и призвал людей выходить на «забастовку обманутых избирателей».

В этот же день председатель ЦИКа Элла Памфилова заявила, что избирательная комиссия рекомендует краевому избиркому признать выборы недействительными. В этом случае выборы могут пройти через три месяца.

Достоверно определить результаты выборов губернатора в целом по краю невозможно, пришел к выводу ЦИК. Позже в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» она рассказала об обнаружении вброса примерно 14 500 голосов на 19 участках в Артеме и Уссурийске. «Мы заметили 19 избирательных участков в Артеме, Уссурийске, где вдруг, неожиданно, когда перевалило за 90% ввода, вдруг пошли повторные вводы протоколов. И мы видим, что там, очевидно, были переписаны протоколы, и были вбросы. И, в общей сложности, было прибавлено где-то 14,5 тыс. [голосов] в пользу Тарасенко, это очевидно было. Мы видели это в ГАС “Выборы”», — приводит ее слова ТАСС.

Что говорили кандидаты по поводу третьего тура

Ищенко выступил против отмены результатов выборов. «Это полный абсурд. Зачем это делать? Нет, не согласен. Мы избрали губернатора», — заявил он.

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Тарасенко выступил с неоднозначными заявлениями. Сначала он сказал, что не будет участвовать в третьем туре. Однако меньше, чем через час его мнение поменялось. «Давайте остановимся пока, что на третий тур надо идти», — сказал он. Его пресс-секретарь Елена Бурмистрова заявила «Интерфаксу», что окончательное решение он примет после заседания крайизбиркома.

Целью массовых фальсификаций была не победа врио губернатора, а отмена результатов выборов, когда стало понятно, что Тарасенко проигрывает со слишком большим отрывом, отмечает The Bell. По крупным городам пришлось бы «править» до 15% бюллетеней. В ночь подсчета голосов собеседник издания получил от своего знакомого политтехнолога, работавшего в штабе Тарасенко, сообщение: «Хотим отменять выборы». Стратегия заключалась в том, чтобы аннулировать результаты «грязных» выборов и через 90 дней провести повторное голосование с теми же кандидатами, отмечает издание.

По другой версии, Тарасенко покинет свой пост «в течение двух-трех ближайших недель» и будет назначен новый врио. Об этом сообщают источники «Коммерсанта», близкие к администрации президента. Кто именно может его заменить, не уточняется.

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