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14:42 (мск), источник: РИА Новости

Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи две тонны ценных грибов

СЕУЛ, 20 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину две тонны ценных деликатесных грибов сони-посот (мацутакэ) на память об их встрече в Пхеньяне, сообщил на брифинге в Сеуле представитель президентской администрации.

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Источник: Reuters

По его словам, грибы будут направлены членам разделенных семей, которые пока ни разу не смогли встретиться со своими родственниками на Севере, ко дню поминовения, который выпадает на будущую неделю:

Мы отобрали около 4 тысяч человек наиболее преклонного возраста, и каждый из них получит по 500 граммов грибов к осеннему дню поминовения.

«Две тонны грибов сони-посот, подаренных председателем Госсовета Ким Чен Ыном, прибыли на рассвете в Сеул самолетом», — добавил он.

Мун Чжэ Ин завершил визит в КНДР и отправился в Сеул.

Президент Южной Кореи находился в КНДР с 18 сентября, проводя переговоры с Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствие лидеров подписали министры обороны двух корейских государств.

Мун Чжэ Ин пригласил в ближайшее время в Сеул Ким Чен Ына, и это предложение было принято.

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