Минобороны сообщило об отсутствии на сбившей Ил-20 ПВО системы «свой-чужой»
Сирийская ПВО С-200, ракета которой сбила российский
Сирийская ПВО С-200, ракета которой сбила российский
По его словам, система опознавания «свой-чужой» является строго индивидуальной у каждого государства. Российская система опознавания не устанавливается на экспортируемые в рамках
Рассуждения «псевдоэкспертов о причинах гибели самолета Ил-20 якобы
Используемая в России система госопознавания «свой-чужой» объединяет летательные аппараты и системы противовоздушной обороны только российской принадлежности. Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть.
Поставленная Россией Сирии система ПВО вечером 17 сентября выпустила ракету по российскому военному самолету Ил-20.
Ранее Минобороны заявило, что в крушении Ил-20 виноваты
Президент России Владимир Путин назвал трагической случайностью крушение Ил-20 в Сирии. При этом он поддержал позицию Минобороны России. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин 20 сентября должен прилететь в Москву для передачи данных о произошедшем.
Читайте также: