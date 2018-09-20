Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как российский офицер избежал смерти в катастрофе Ил-20
Пассажиру пришлось сесть за руль такси из-за пьяного водителя
Как похудеть в декрете: личный опыт
В Москве собирают подписи против установки памятника Алабяну
Обнародованы результаты проверки деятельности Лаймы Вайкуле
На Дальнем Востоке стартовали масштабные военные учения На Дальнем Востоке начались маневры войск «Восток-2018»
Мальчик с аутизмом, которого травили в школе, стал моделью (фото)
В ГД предложили дать выпускникам школ год, чтобы определиться с профессией
Участники шоу «Замуж за Бузову» устроили драку
Беременная Собчак выберет личного помощника в новом шоу
Фигуристка Загитова не допущена до соревнований - подробности
Понарошку едва спаслась от изнасилования дельфином
Евгения Медведева отреагировала на слова Туберидзе
Россия намерена изменить соглашение по Донбассу
Екатерина Гусеева о личной жизни с Киркоровым
Татьяна Навка обтянула округлившийся живот - фото
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
России предрекли дачный провал
Фоторепортажи
17Идем на «Восток»
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
12:51 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило об отсутствии на сбившей Ил-20 ПВО системы «свой-чужой»

Сирийская ПВО С-200, ракета которой сбила российский самолет-разведчик Ил-20, не была оснащена системой опознавания «свой-чужой», передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По его словам, система опознавания «свой-чужой» является строго индивидуальной у каждого государства. Российская система опознавания не устанавливается на экспортируемые в рамках военно-технического сотрудничества образцы вооружения и военной техники. «Все это в полной мере относится и к поставленным в Сирию отечественным системам ПВО», — сказал Конашенков.

Рассуждения «псевдоэкспертов о причинах гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы «свой-чужой» он назвал дилетантскими фантазиями.

Используемая в России система госопознавания «свой-чужой» объединяет летательные аппараты и системы противовоздушной обороны только российской принадлежности. Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть.
Игорь Конашенков
официальный представитель Минобороны России
Читайте также
Что такое Ил-20

Поставленная Россией Сирии система ПВО вечером 17 сентября выпустила ракету по российскому военному самолету Ил-20. Самолет-разведчик с 15 членами экипажа на тот момент находился в небе над Средиземным морем. Ракета попала в цель. Выживших нет.

Ранее Минобороны заявило, что в крушении Ил-20 виноваты Военно-воздушные силы Израиля. По информации российского ведомства, российский самолет под удар поставили израильские летчики. «Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — говорил ранее Конашенков. Такие действия израильской стороны он назвал враждебными.

Израиль всего за минуту до начала атаки предупредил о ней российскую группировку войск в Сирии, сообщало Минобороны. Это не позволило увести российский самолет в безопасную зону, отмечали в ведомстве.

Президент России Владимир Путин назвал трагической случайностью крушение Ил-20 в Сирии. При этом он поддержал позицию Минобороны России. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин 20 сентября должен прилететь в Москву для передачи данных о произошедшем.

Читайте также:

В Минобороны назвали дилетантскими мнения о несрабатывании системы «свой-чужой»
Во время загрузки произошла ошибка.
13:12 (мск)© Ньюстюб
Место падения российского Ил-20 после удара в Сирии
Следите за развитием темы«Российский самолет Ил-20 сбит в Сирии»
 Мэр Сергей Собянин назначил новое правительство
Россия начинает инфраструктурный рывок
Российские химики открыли «невозможное» соединение золота
Правительство резко увеличит траты на выплаты чиновникам
Побережье греческого острова окутала гигантская паутина
ВОЗ назвала самую опасную инфекцию в мире
Трамп назвал самую большую ошибку в истории США
Парковки «только для наркодилеров» появились в Лондоне
Спорт
С ЦСКА скучно не будет! У Гончаренко самая заводная команда ЛЧ Встреча с «Викторией Пльзень» должна была показать, насколько команда готова к евросезону. Было получено сразу два ответа
Hi-Tech
Раскрыт секрет легендарной стрелялки Оказывается, в нее можно играть вдвоем.
Авто
В России появятся 10 новых типов автомобильных номеров С 1 января 2019 года в соответствии с приказом Росстандарта 555-ст вводится в действие новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств»
Кино
Умер один из старейших телеведущих мира Британцу Денису Нордену было 96 лет
Недвижимость
Названы регионы России с самыми низкими расходами на ЖКХ
России предрекли дачный провал
Как дизайнер обустроила квартиру с неудачной планировкой
История россиянки о жизни в Германии
Дети
Лера Кудрявцева уснула в детской кроватке Телеведущая удивила поклонников
Леди
Макрон, Маркл, Трамп: главные ошибки в макияже первых леди и герцогинь Вместе с визажистами мы разобрались в главных ошибках макияжа Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Брижит Макрон, Мелании Трамп и Колинды Грабар-Китарович
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь