В США обнаружили новую информационную кампанию России в соцсетях

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К такому выводу пришли сотрудники Центра исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина (CNS) Мидлберийского института международных исследований в Монтерее​.

В докладе говорится, что частью организованной компании могут быть от 16% до 20% всех публикаций в Twitter, критикующий позицию Запада в отношении президента Сирии Башара Асада. Эксперты CNS считают, что сам Дамаск не обладает ресурсами для проведения подобных информационных кампаний в соцсетях.

Например, после химатаки в сирийской Думе 7 апреля, в которой страны Запада обвинили Дамаск, в Twitter резко возросла активность аккаунтов, критиковавших эти обвинения. Часто тролли пытались выдать себя за представителей правого движения в США и сторонников американского президента Дональда Трампа, которые якобы разочаровались в политике главы государства. Также пользователи обвиняли в организации атаки террористов и предупреждали о риске военного столкновения с Россией, если коалиция во главе США нанесет удар по Сирии. Авторы доклада отмечают, что часть участвовавших в интернет-кампании аккаунтов были ботами.

Доклад CNS вышел в свет на фоне обсуждения в США необходимости принятия дополнительных мер для защиты от предполагаемого российского вмешательства во внутренние дела страны. После оглашения результатов расследования прокуратуры США о российском вмешательстве в выборы несколько крупных технологических компаний пообещали принять меры по противодействию внешнему влиянию на ход избирательных кампаний. Однако, как выяснила некоммерческая организация Campaign For Accountability, в действительности сервисы компании не способны эффективно идентифицировать и блокировать троллей.