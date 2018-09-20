Порошенко вспомнил мюнхенскую речь Путина

Проигнорированы были все важные сигналы: и провокация на Тузле (в 2003 году между Москвой и Киевом произошел конфликт из-за этого острова — Россия попыталась построить дамбу и таким образом соединить остров со своей территорией — прим. «Ленты.ру»); и откровенно агрессивное выступление российского президента [Владимира Путина] на Мюнхенском форуме по безопасности в 2007 году, где он в принципе всех обо всем предупреждал; и нападение России на Грузию… И первая реакция на оккупацию Крыма оказалась на удивление вялой и беззубой.

«И даже теперь — после тысяч вызванных Россией жертв в Донбассе, после [уничтожения самолета «Малайзийских авиалиний"] MH17, после Сирии, после [отравления бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе] Солсбери — на Западе немало желающих заглянуть Путину в душу или еще не знаю куда. Интересно, а что вы там хотите увидеть, господа? Все же и так у всех на глазах. РФ поддерживает правые и левопопулистские движения, раздувает евроскептицизм, вмешивается в выборы и референдумы, как это было в Нидерландах (в 2016 году в этой стране прошел референдум по вопросу об ассоциации Украины и Евросоюза, большинство участников голосования выступили против соглашения — прим. «Ленты.ру»)», — добавил Порошенко.