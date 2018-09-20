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18:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко вспомнил мюнхенскую речь Путина

Украина на данный момент находится в эпицентре процессов, определяющих будущее континента и мира. Об этом в четверг, 20 сентября, заявил президент Украины Петр Порошенко, передает «Укринформ».

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Источник: РИА "Новости"

Также украинский лидер выразил убеждение, что глобальная и региональные системы безопасности работают неэффективно и находятся под угрозой.

Кроме того, Порошенко рассказал о «российской агрессии, застигшей Запад врасплох».

Проигнорированы были все важные сигналы: и провокация на Тузле (в 2003 году между Москвой и Киевом произошел конфликт из-за этого острова — Россия попыталась построить дамбу и таким образом соединить остров со своей территорией — прим. «Ленты.ру»); и откровенно агрессивное выступление российского президента [Владимира Путина] на Мюнхенском форуме по безопасности в 2007 году, где он в принципе всех обо всем предупреждал; и нападение России на Грузию… И первая реакция на оккупацию Крыма оказалась на удивление вялой и беззубой.
Петр Порошенко
президент Украины
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«И даже теперь — после тысяч вызванных Россией жертв в Донбассе, после [уничтожения самолета «Малайзийских авиалиний"] MH17, после Сирии, после [отравления бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе] Солсбери — на Западе немало желающих заглянуть Путину в душу или еще не знаю куда. Интересно, а что вы там хотите увидеть, господа? Все же и так у всех на глазах. РФ поддерживает правые и левопопулистские движения, раздувает евроскептицизм, вмешивается в выборы и референдумы, как это было в Нидерландах (в 2016 году в этой стране прошел референдум по вопросу об ассоциации Украины и Евросоюза, большинство участников голосования выступили против соглашения — прим. «Ленты.ру»)», — добавил Порошенко.

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Подобным образом Кремль, полагает украинский президент, продвигает свою альтернативную повестку дня, свои ценности, надеясь на то, что Западу все сложнее будет держать единую позицию в отношении Москвы.

В 2007 году выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, посвященное однополярности современного мира, произвело фурор. Российский лидер подверг острой критике внешнюю политику США и расширение НАТО на восток. Путин пообещал тогда, что Россия «асимметрично ответит» на развертывание американской системы противоракетной обороны (ПРО) в Польше и Чехии.

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