Трамп призвал ОПЕК немедленно снизить цены на нефть

Источник: AP 2018

«Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не смогут долгое время находиться в безопасности без нас, и, тем не менее, они продолжают добиваться повышения цен на нефть. Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены!», — написал американский лидер в своем официальном Twitter-аккаунте.

Ранее Трамп уже обвинял картель в завышении цен на нефть и требовал их снижения. Он также заявлял, что ОПЕК «манипулирует» рынком нефти и должна это прекратить.