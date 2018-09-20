Депутат Исаев назвал условие перевода миллиардов Захарченко в Пенсионный фонд

Источник: РИА "Новости"

Захарченко был арестован в Москве в сентябре 2016 г. по обвинению в получении взятки и воспрепятствовании следствию. Судебный процесс по этому делу начался в середине августа. Особый резонанс оно получило после того, как в квартире сестры полковника обнаружили почти 9 млрд руб. в разных валютах. Эти средства были изъяты.

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Захарченко и его родственники отрицали связь с этими деньгами. В декабре 2017 г. суд обратил конфискованные деньги и имущество в доход государства. Позже Сбербанк во время пересчета средств обнаружил пропажу 3 млн евро из этой суммы и обратился в правоохранительные органы. В июле Следственный комитет России (СКР) уточнил, что деньги, изъятые по делу полковника, перевели на счет Казначейства.

ТАСС уточняет, что на пленарном заседании палата в первом чтении приняла законопроект, разрешающий с 2019 г. перечислять в ПФР конфискованные средства, полученные в результате совершения преступлений коррупционной направленности. Вопрос о том, может ли норма затронуть деньги, изъятые при обысках по делу Захарченко, Исаеву задал депутат от ЛДПР Александр Шерин.

«В отношении Захарченко… не вступил в законную силу приговор суда, который бы предусматривал конфискацию», — ответил Исаев. Если парламентарии быстро примут предложенный закон, до приговора по этому делу, изъятые у Захарчено деньги пойдут в ПФР, выразил уверенность он.