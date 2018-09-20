Трамп подписал указ об инструментах поддержания режима санкций против России

Источник: AP 2018

Президент США Дональд Трамп в четверг оповестил Конгресс о подписании указа, дающего дополнительные возможности для имплементации действующих против России ограничительных мер.

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«Подписанный мной сегодня указ позволит обеспечить дальнейшую имплементацию санкций, предоставив в рамках закона IEEPA (закон “О международных чрезвычайных экономических полномочиях” — ИФ) дополнительные полномочия министру финансов. Также указ дает возможность правительству США принимать нужные меры, чтобы убедиться в полной имплементации этих ограничительных мер», — отмечается в опубликованном Белым домом заявлении Трампа.

«Эти санкции могут включать в себя запрет на некоторые финансовые операции, конфискацию имущества, запреты на выдачу лицензий на экспорт, отказ в выдаче виз и во въезде на территорию США. Также возможны санкции в отношении ближайших помощников людей, попавших в санкционный список», — подчеркивается в документе.

В опубликованных Белым домом документах перечисляются конкретные инструменты, при помощи которых власти США могут в дальнейшем обеспечивать выполнение ограничительных мер.