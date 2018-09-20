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21:55 (мск), источник: Интерфакс

США ввели санкции против 27 россиян и шести юрлиц за вмешательство в выборы

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Вашингтон в четверг объявил о внесении в санкционный список 27 физических лиц и шести юридических лиц из России, связанных с разведывательными службами и оборонными учреждениями.

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Список опубликован в четверг на сайте Госдепартамента США.

По данным госдепа, в рамках закона CAATSA эти люди добавлены в список лиц, которые имеют отношение или действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ. Так, три юридических лица попали в список лиц, связанных с оборонным сектором РФ.

Это «ЧВК Вагнера», ООО «Оборонлогистика», Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина.

В списке, связанном с разведслужбами, три юридических и 27 физических лиц, включая руководителя ГРУ Игоря Коробова, бизнесмена Евгения Пригожина.

Также в него включили «Агентство интернет-исследований», которое фигурирует в расследовании спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера, и сотрудников этой структуры.

Агентство Bloomberg отмечает, что эти лица имеют отношение к вмешательству в американские выборы 2016 года.

Санкции против Китая

Минфин США также ввел санкции в отношении отдела развития техники Центрального военного совета (ЦВС) КНР и его руководителя Ли Шанфу.

Ограничительные меры вводятся в рамках закона о санкциях CAATSA («Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций»), направленного на сдерживание торговли Россией вооружением.

В госдепе США уточняют, что санкции вводятся из-за покупки Китаем российских систем С-400, а также самолетов Су-35.

Китай стал первым иностранным покупателем систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Контракт был подписан в 2014 году. Планируется, что поставки С-400 Китаю завершатся до 2020 года. В августе 2017 года глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия приступила к исполнению контракта на поставку систем С-400 Китаю.

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

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