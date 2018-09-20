Истребители и Ил-20 развели во времени
В четверг в Москве прошли переговоры между представителями Минобороны РФ и делегацией израильских военных во главе с командующим ВВС Израиля
В четверг в Москве прошли переговоры между представителями Минобороны РФ и делегацией израильских военных во главе с командующим ВВС Израиля
Встреча военных
Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин провел переговоры с командованием ВВС России и другими военными чиновниками. Вместе с ним в Москву прилетели офицеры военной разведки, ВВС и оперативного отдела Генштаба.
Израильская делегация привезла с собой 40-страничный доклад на двух языках — английском и русском. В нем говорится, что 17 сентября несколько сирийских батарей ПВО в течение 40 минут выпустили в сторону израильских истребителей десятки ракет С-200. Часть из них упала на территории Ливана и в удаленных от Латакии районах Сирии на востоке и западе со стороны моря, где и был сбит российский самолет Ил-20.
О важности такого курса заявил в четверг и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, подчеркнувший в то же время, что израильтяне «имеют право на самооборону». Он указал, что «корень проблемы заключается в попытке Ирана использовать сирийскую территорию для нападения на Израиль и вооружения его врагов».
Еще накануне командование Армии обороны Израиля заявило, что не будет скрывать имеющуюся у нее информацию об инциденте, повлекшем гибель 15 российских военных, находившихся на борту
Он, как и другие представители израильского военного командования и политического руководства страны, выразил сожаление в связи с трагедией в небе над Латакией.
Напомним, сирийская ПВО, а именно ракета
Система «свой-чужой» ни при чем
Между тем на следующий день после трагедии в Латакии в СМИ появилась информация о том, что причиной гибели военных могло стать несрабатывание системы «свой-чужой». Бывший заместитель начальника Главного штаба войск ПВО, экс первый заместитель начальника Главного штаба ВВС РФ, бывший замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ
Ранее Игорь Конашенков заявил, что сирийская ПВО, сбившая Ил-20, не располагала российской системой «свой-чужой», так как она не может передаваться другим странам.
По словам господина Конашенкова, система государственного опознавания является строго индивидуальной у каждого государства и на экспортируемые из России в рамках ВТС образцы вооружения и военной техники даже никогда не устанавливается.
Это подтверждает и полковник запаса, военный эксперт Виктор Мураховский. По его словам, узнать о приближении самолета сирийцы могли только из предупреждения с российской стороны. «Мы должны были предупредить через общую систему распознавания в воздушном пространстве о том, что наш объект находится на месте. Так как никакой общей системы “свой-чужой” у российских и сирийских военных не существует», — пояснил «Ъ» эксперт. Он также уточнил, что в Сирии, по сути, нет именно глобальной системы ПВО — это просто разрозненные объекты, которые не прикрывают все воздушное пространство арабской республики.
Израильская версия
Израильский военный эксперт Андрей Кожинов в беседе с «Ъ» подчеркнул, что у F-16 не было необходимости прикрываться российским самолетом. «Во-первых, без всякого прикрытия израильтяне за последние 18 месяцев нанесли по Сирии свыше 200 ударов.
Он напомнил, что, согласно российской версии, Ил-20 пропал с радаров около 23:00, а, согласно израильской, две волны ударов по Латакии были нанесены в районе 22:00. «К моменту, когда сработали сирийские ПВО, F-16 уже вернулись в воздушное пространство Израиля. Истребители вышли из оперативной зоны обстрела еще до того, как туда вошел российский самолет», — отметил эксперт.
«И даже если исходить из того, что F-16 поднимались при ударе, то они все равно находились намного дальше от сирийского побережья, чем российский самолет. У них нет необходимости близко приближаться к цели, чтобы отбомбиться, так как использование планирующего боеприпаса подразумевает, что удар можно нанести с расстояния 100 км и более», — пояснил эксперт.
Он также подчеркнул, что на радарах невозможно перепутать F-16 и Ил-20. При этом эксперт уточнил, что все же в «открытом доступе недостаточно технических данных, чтобы восстановить полную картину происшедшего: нет ни карты полетов, ни раскадровки, где в точности до минуты находились израильские и российский самолеты». Эти данные, скорее всего, были представлены израильской делегацией российским коллегам.
Марианна Беленькая, Александра Джорджевич