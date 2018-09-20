Истребители и Ил-20 развели во времени

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Встреча военных

Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин провел переговоры с командованием ВВС России и другими военными чиновниками. Вместе с ним в Москву прилетели офицеры военной разведки, ВВС и оперативного отдела Генштаба.



Израильская делегация привезла с собой 40-страничный доклад на двух языках — английском и русском. В нем говорится, что 17 сентября несколько сирийских батарей ПВО в течение 40 минут выпустили в сторону израильских истребителей десятки ракет С-200. Часть из них упала на территории Ливана и в удаленных от Латакии районах Сирии на востоке и западе со стороны моря, где и был сбит российский самолет Ил-20.

В результате состоявшихся переговоров военные двух стран договорились сохранить координацию в Сирии и «продолжить имплементацию системы деконфликтизации».

О важности такого курса заявил в четверг и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, подчеркнувший в то же время, что израильтяне «имеют право на самооборону». Он указал, что «корень проблемы заключается в попытке Ирана использовать сирийскую территорию для нападения на Израиль и вооружения его врагов».

Кстати, в четверг же лидер проиранской «Хезболлы» Хасан Насралла похвастался, что, несмотря на усилия Израиля, его группировка смогла получить из Сирии высокоточные ракеты.

Еще накануне командование Армии обороны Израиля заявило, что не будет скрывать имеющуюся у нее информацию об инциденте, повлекшем гибель 15 российских военных, находившихся на борту самолета-разведчика Ил-20. «Мы продолжаем вести очень открытый и честный диалог с Россией», — сказал в четверг в интервью израильскому армейскому радио «Галей ЦАХАЛ» министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

Он подчеркнул, что обычно израильтяне не раскрывают деталей деятельности ВВС, но в этом случае сделали исключение.

Он, как и другие представители израильского военного командования и политического руководства страны, выразил сожаление в связи с трагедией в небе над Латакией.

Напомним, сирийская ПВО, а именно ракета зенитно-ракетного комплекса С-200 российского производства, сбила Ил-20 над Средиземным морем вечером 17 сентября. Россия обвинила в крушении самолета Израиль, который примерно в это время атаковал Латакию. По информации Минобороны РФ, израильские истребители «прикрылись российским самолетом» и подставили его под удар сил ПВО. «Хочу сказать, что стыдно прятаться за спиной тех, кто обеспечивает в том числе твою безопасность и, выполняя свой долг, не может отклониться от пули, которая адресована не тебе», — заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Система «свой-чужой» ни при чем

Между тем на следующий день после трагедии в Латакии в СМИ появилась информация о том, что причиной гибели военных могло стать несрабатывание системы «свой-чужой». Бывший заместитель начальника Главного штаба войск ПВО, экс первый заместитель начальника Главного штаба ВВС РФ, бывший замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев разъяснил «Ъ», что это было бы невозможно, и подтвердил сказанное официальным представителем Минобороны РФ Игорем Конашенковым: «У каждого объекта своя личная система распознавания — на нашем Ил-20 стояла своя, на сирийской С-200 есть своя. Они не воспринимают друг друга автоматически, для этого требуется специальный запрос и совпадение кодов, которые регулярно меняются», — рассказал он.



Ранее Игорь Конашенков заявил, что сирийская ПВО, сбившая Ил-20, не располагала российской системой «свой-чужой», так как она не может передаваться другим странам.

По его словам, предположения о причинах гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы «свой-чужой» — «попросту дилетантские фантазии».

По словам господина Конашенкова, система государственного опознавания является строго индивидуальной у каждого государства и на экспортируемые из России в рамках ВТС образцы вооружения и военной техники даже никогда не устанавливается.



Это подтверждает и полковник запаса, военный эксперт Виктор Мураховский. По его словам, узнать о приближении самолета сирийцы могли только из предупреждения с российской стороны. «Мы должны были предупредить через общую систему распознавания в воздушном пространстве о том, что наш объект находится на месте. Так как никакой общей системы “свой-чужой” у российских и сирийских военных не существует», — пояснил «Ъ» эксперт. Он также уточнил, что в Сирии, по сути, нет именно глобальной системы ПВО — это просто разрозненные объекты, которые не прикрывают все воздушное пространство арабской республики.



Израильская версия

Израильский военный эксперт Андрей Кожинов в беседе с «Ъ» подчеркнул, что у F-16 не было необходимости прикрываться российским самолетом. «Во-первых, без всякого прикрытия израильтяне за последние 18 месяцев нанесли по Сирии свыше 200 ударов. Во-вторых, технически F-16 не могли спрятаться за тихоходным Ил-20. Их скорость при угле атаки как минимум в три раза превосходила скорость российского самолета», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что, «если судить по официальным заявлениям российских и израильских военных, то есть очень много несостыковок — высоты, время, расстояние».

Он напомнил, что, согласно российской версии, Ил-20 пропал с радаров около 23:00, а, согласно израильской, две волны ударов по Латакии были нанесены в районе 22:00. «К моменту, когда сработали сирийские ПВО, F-16 уже вернулись в воздушное пространство Израиля. Истребители вышли из оперативной зоны обстрела еще до того, как туда вошел российский самолет», — отметил эксперт.

Господин Кожинов также рассказал, что израильские истребители при заходе на атаку шли исключительно на низких высотах, а Ил-20, как можно понять из заявлений российского Минобороны, был на высоте 5 км.