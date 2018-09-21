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00:47 (мск), источник: ТАСС

Хейли: Трамп с трибуны Генассамблеи ООН разъяснит, кому готовы помогать США

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время выступления в ходе общеполитических дискуссий на 73-й Генеральной Ассамблее ООН даст понять, что Вашингтон будет помогать лишь тем государствам, которые готовы к сотрудничеству и где разделяют американские ценности.

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Источник: Reuters

Об этом заявила в четверг журналистам постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Во вторник [25 сентября] президент выступит с речью с трибуны Генассамблеи. Он хочет рассказать об успехах во внешней политике, которые были у США в течение прошлого года. И каким будет наш дальнейший курс», — отметила Хейли.

Она добавила: «Он также будет говорить о защите суверенитета США и о том, что другие страны ждут такой защиты».

«Он будет говорить о международной помощи, о том, сколь щедры США, — сообщила Хейли. — Но он также подчеркнет, что, хотя США отличаются щедростью, мы будем щедры к тем, кто разделяют наши ценности, к тем, кто хотят работать вместе с нами, а не к тем, кто пытаются остановить Соединенные Штаты или говорят, что ненавидят Америку и противодействуют тому, чем мы занимаемся».

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Говоря о предстоящей 26 сентября встрече высокого уровня Совета Безопасности ООН по Ирану под председательством Трампа, Хейли отметила: «Уверена, что это будет встреча Совбеза, которая привлечет больше всего внимания за все время». По ее словам, состоится «диалог о режиме нераспространения, а также о том, что может сделать мировое сообщество, чтобы продвинуться на этом направлении».

Ранее постпред США при ООН сообщила о решении Трампа созвать 26 сентября заседание высокого уровня Совета Безопасности ООН по Ирану с целью привлечения внимания к якобы имевшему место нарушению Тегераном международного права. По ее словам, президент США лично примет участие в этой встрече в качестве председателя. Позднее постпредство США сообщило о намерении Трампа также поднять на заседании тему нераспространения химического оружия в связи с его якобы имевшим место применением в Солсбери и ситуацией в Идлибе.

Хейли отметила, что Трамп на полях Генассамблеи встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем, а также лидерами Республики Корея, Египта, Франции, Израиля, Японии и Великобритании. «У него будут эти двусторонние встречи, могут последовать и другие», — добавила она.

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