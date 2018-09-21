В Перу кандидат по имени Гитлер баллотируется в мэры

Однако, как сообщила в четверг местная радиостанция «Эрэ-пэ-пэ», его соотечественник Ленин Владимир Родригес Вальверде направил в избирательные органы заявление с требованием отказать политику в праве претендовать на эту должность.

Альба Санчес представляет правую партию «Мы — Перу». По мнению кандидата в мэры, его политические противники используют Родригеса Вальверде, чтобы содействовать победе другого претендента на этот пост. «Я хороший Гитлер», — утверждает кандидат. Он заявил, что не знаком с гражданином Родригесом Вальверде.

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Политик уже занимал пост мэра Юнгара в 2011—2014 годах от центристской партии «Возможности Перу». По словам кандидата, противники никогда не отказывались от попыток дискредитировать его из-за имени. «Наверняка мой отец назвал меня так, потому что это звучало по-иностранному, он не знал историю Гитлера», — считает Альба Санчес. Он признался, что задумывался о возможности сменить имя, но отказался от этой идеи из уважения к родителям.

В итоге избирательный суд Перу отказался снимать кандидата с необычным именем с избирательной гонки, так как не нашел для этого законных оснований. О реакции Родригеса Вальверде на данное решение не сообщается.