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03:23 (мск), источник: ТАСС

В Перу кандидат по имени Гитлер баллотируется в мэры

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Перуанец по имени Гитлер Альба Санчес выдвинул свою кандидатуру на пост мэра населенного пункта Юнгар в департаменте Анкаш на западе страны.

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Однако, как сообщила в четверг местная радиостанция «Эрэ-пэ-пэ», его соотечественник Ленин Владимир Родригес Вальверде направил в избирательные органы заявление с требованием отказать политику в праве претендовать на эту должность.

Альба Санчес представляет правую партию «Мы — Перу». По мнению кандидата в мэры, его политические противники используют Родригеса Вальверде, чтобы содействовать победе другого претендента на этот пост. «Я хороший Гитлер», — утверждает кандидат. Он заявил, что не знаком с гражданином Родригесом Вальверде.

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Политик уже занимал пост мэра Юнгара в 2011—2014 годах от центристской партии «Возможности Перу». По словам кандидата, противники никогда не отказывались от попыток дискредитировать его из-за имени. «Наверняка мой отец назвал меня так, потому что это звучало по-иностранному, он не знал историю Гитлера», — считает Альба Санчес. Он признался, что задумывался о возможности сменить имя, но отказался от этой идеи из уважения к родителям.

В итоге избирательный суд Перу отказался снимать кандидата с необычным именем с избирательной гонки, так как не нашел для этого законных оснований. О реакции Родригеса Вальверде на данное решение не сообщается.

В странах Латинской Америки принято давать новорожденным имена в честь известных исторических личностей. Например, действующего президента Эквадора зовут Ленин Морено. Такое имя ему дали родители, которые являлись сторонниками левых взглядов. Среди латиноамериканцев также популярны имена Наполеон, Ильич и Сталин.

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