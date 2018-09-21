В Перу кандидат по имени Гитлер баллотируется в мэры
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Перуанец по имени Гитлер Альба Санчес выдвинул свою кандидатуру на пост мэра населенного пункта Юнгар в департаменте Анкаш на западе страны.
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Перуанец по имени Гитлер Альба Санчес выдвинул свою кандидатуру на пост мэра населенного пункта Юнгар в департаменте Анкаш на западе страны.
Однако, как сообщила в четверг местная радиостанция «Эрэ-пэ-пэ», его соотечественник Ленин Владимир Родригес Вальверде направил в избирательные органы заявление с требованием отказать политику в праве претендовать на эту должность.
Альба Санчес представляет правую партию «Мы — Перу». По мнению кандидата в мэры, его политические противники используют Родригеса Вальверде, чтобы содействовать победе другого претендента на этот пост. «Я хороший Гитлер», — утверждает кандидат. Он заявил, что не знаком с гражданином Родригесом Вальверде.
Политик уже занимал пост мэра Юнгара в 2011—2014 годах от центристской партии «Возможности Перу». По словам кандидата, противники никогда не отказывались от попыток дискредитировать его
В итоге избирательный суд Перу отказался снимать кандидата с необычным именем с избирательной гонки, так как не нашел для этого законных оснований. О реакции Родригеса Вальверде на данное решение не сообщается.
В странах Латинской Америки принято давать новорожденным имена в честь известных исторических личностей. Например, действующего президента Эквадора зовут Ленин Морено. Такое имя ему дали родители, которые являлись сторонниками левых взглядов. Среди латиноамериканцев также популярны имена Наполеон, Ильич и Сталин.